De exonerar el IVA a aumentar la altura de los edificios: las ideas que buscan redefinir el desarrollo urbano en Uruguay

La exoneración del IVA para las soluciones habitacionales de emergencia , la propuesta de un observatorio metropolitano de datos y la necesidad de revisar la altura máxima en cierto tipo de construcciones fueron algunos de los temas centrales que abordaron diversos actores del sector urbanístico y de vivienda en un nuevo encuentro de El Observador.

“El censo de 2023 nos confirmó un estancamiento demográfico global, un retroceso demográfico en la metrópolis, un envejecimiento de la población, y una transición más acelerada de lo que se esperaba hacia los hogares más pequeños . Todo esto cambia la lógica del uso de la ciudad y debería ser tomado en cuenta para las regulaciones urbanas y normativas de uso del suelo y edificación”, sostuvo Federico Bervejillo, especialista en Urbanismo y Ambiente y docente de la Universidad ORT Uruguay.

Esto, explicó Javier Ache, gerente comercial de Infocasas, se ve reflejado cada vez más en la demanda, y hoy las tipologías más buscadas, tanto para inversión como para alquiler, son las de un dormitorio . Además, desde la pandemia tomó fuerza la tendencia de descentralización, con un crecimiento pronunciado en zonas como Ciudad de la Costa , Avenida de las Américas, los barrios privados y Punta del Este. Pero además, esto hizo que el segmento que debe vivir en zonas más céntricas por temas de trabajo y estudio se haya vuelto más exigente con los amenities y requiera espacios como balcones y espacios de cowork.

La reconfiguración de Carrasco: el ida y vuelta de los residentes con Ciudad de la Costa y su consolidación como epicentro corporativo y comercial

“Los datos del sector inmobiliario son de extrema utilidad, permiten capturar de forma más temprana los cambios de escenarios y caracterizar cómo nuevos tipos de oferta están siendo recibidos por la demanda ”, sostuvo Bervejillo.

Sin embargo, detalló, es necesario recorrer en el país algunos pasos más para pasar de un urbanismo más intuitivo a uno más riguroso, con la integración de los sistemas de información como base.

Un elemento fundamental para alcanzar esto, dijo, es la creación de un observatorio metropolitano de procesos urbanos.

“Ese observatorio lo veo como una entidad interinstitucional con un soporte público y privado”, detalló.

Esto toma aún más relevancia en un contexto en el que la Intendencia de Montevideo está iniciando la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial, que se aprobó en 1998, y que tuvo su última actualización en 2013.

“La ciudad enfrenta ante la revisión del plano desafíos como por ejemplo empezar a hablar de estrategias de regeneración urbana”, señaló el docente de la Universidad ORT.

En esta línea, puntualizó que las zonas intermedias y los barrios consolidados -que ya estaban completos en la década del 60- se encuentran hoy estancados y con poca capacidad para albergar más población. En cambio, la dinámica urbana está teniendo a las periferias también como protagonistas, lo que presenta desafíos ya que estas zonas no están aún completamente consolidadas.

Dentro de otros temas a tener en cuenta el especialista en Urbanismo y Ambiente repasó que en grandes áreas de la ciudad la altura máxima son 9 metros, lo que genera un desajuste con la realidad del mercado, ya que no existe un producto inmobiliario tipo que se adapte a esa medida. En consecuencia, suelen construirse casas de dos plantas y muchos metros de altura quedan inutilizados. En cambio, las normas que permiten edificaciones de hasta 16,50 metros se corresponden con un formato más viable: el de edificios de planta baja y cuatro pisos.

“Este tipo de edificios está empezando a ser un nuevo tipo de regeneración urbana y creo que es la tipología de construcción que habría que impulsar desde el planeamiento”, mencionó.

En este sentido, Washington Fajardo, del Laboratorio de Ciudades del BID habló de la importancia de tener en cuenta los datos para explorar los cambios que se puedan hacer en la regulación y promover una vivienda más duradera.

Además, destacó que es fundamental abordarlos desde un trato transparente y que no promueva sesgos.

Los desafíos del urbanismo y la vivienda en los sectores más carenciados

La política de vivienda y el urbanismo son determinantes para mejorar la calidad de vida en los sectores más vulnerables, donde se necesitan respuestas específicas y ajustadas a cada realidad.

“Hay muchas familias y niños que nacen y viven su infancia en situación de extrema precariedad. Es una realidad que todavía sigue ocurriendo en nuestro país y creo que lo más difícil es que no lo vemos, uno vive normal, está en la suya, tiene su familia, tiene sus hijos, sus cosas, su trabajo, sus preocupaciones, y la verdad es que si no lo ves o no te lo cuentan, es como que no existe”, dijo sobre esta realidad Juan Andrés Verde, cura y director de Cireneos, una Asociación Civil sin fines de lucro que brinda soluciones habitacionales transitorias modulares o de contenedores.

En esta misma línea, Ignacio Muñoz, director ejecutivo de Techo Uruguay agregó que es necesario agilizar y ser más dinámicos para poder responder más rápido a las problemáticas de vivienda.

“Muchas veces lo que falta no es plata sino la capacidad de tener soluciones constructivas más veloces y menos burocracia. Uruguay es un país que hace las cosas bien pero no las hace rápido”, sostuvo Felipe Vera, representante de Desarrollo Urbano y Vivienda del BID.

Además de la importancia de agilizar este proceso, Vera mencionó que Uruguay tiene más 300.000 viviendas desocupadas, y que el gran desafío es ver cómo se utilizan estar para cubrir el déficit actual.

A su vez, Verde reiteró el pedido al gobierno de exonerar el IVA a las organizaciones que impulsan las viviendas transitorias como Cireneos y Techo.

“Cualquier organización que esté trabajando para brindar soluciones transitorias a familias que viven en máxima precariedad no debería bajo ningún concepto tener que encima pagarle al Estado para hacer lo que supuestamente estamos haciendo en equipo”, sostuvo, a la vez que detalló que ya está manteniendo conversaciones al respecto con Gabriel Oddone, ministro de Economía.

A nivel público Milton Machado, director nacional de vivienda del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial de Uruguay sostuvo que el foco de la cartera en los primeros meses de gestión ha sido la elaboración del presupuesto, que se complementa con el plan quinquenal de vivienda y hábitat.

En el evento el representante del gobierno explicó que el presupuesto aprobado es el “presupuesto posible”, y adelantó que se priorizaron los recursos hacia los sectores con mayor vulnerabilidad habitacional.

En esa línea, destacó el compromiso asumido junto con el Ministerio de Economía para conseguir fondos extrapresupuestales a través de financiamiento externo, organismos de crédito y eventuales fideicomisos para el sector.

Además, subrayó la importancia de avanzar en soluciones para “el mientras tanto”, y mencionó a programas como Avanzar, Juntos, PMB y Crece desde el Pie como prioridades dentro de esta estrategia.

“Con darles solo la casa no se soluciona, el gran desafío del estado es concebir estas soluciones de forma integral. Son necesarias las polícilinas, caif, escuelas, liceos, transporte”, mencionó sobre los desafíos.

A su vez, habló que la dificultad para todos los programas de vivienda muchas veces empieza por el suelo, las tierras disponibles, y el costo de las mismas.