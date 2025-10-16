Dólar
Compra 38,80 Venta 41,20

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
25°C
cielo claro
Viernes:
Mín  16°
Máx  18°

Siguenos en:

/ Café y Negocios / Ciencia y Tecnología / Mercado Libre

Country manager de Mercado Libre Uruguay: "Vendedores que comercializaban productos similares a los de Temu tuvieron que bajar el precio"

Temu introdujo una nueva dinámica de precios que acelera la transformación del e-commerce local

16 de octubre 2025 - 16:04hs
1559483617631.webp
El Observador | Juan Pablo De Marco

Por  Juan Pablo De Marco

La llegada de Temu al mercado uruguayo marcó un punto de inflexión en el comercio electrónico local. Desde Mercado Libre, reconocen que el ingreso del competidor chino generó un efecto inmediato en los precios y en la dinámica del sector.

El Country Manager de Mercado Libre Uruguay, Diego Gamba, fue claro al señalar: “Nosotros vemos —y lo estamos viendo en la plataforma— vendedores que comercializaban productos similares a los que vende Temu tuvieron que bajar el precio. Y no es que no tienen margen para hacerlo: antes tenían un margen más alto, y tienen que adaptarse, ser más productivos”.

Para Gamba, esta presión competitiva “obliga a repensar procesos, eficiencia y productividad”, impulsando un cambio cultural en la manera en que los comercios locales gestionan sus operaciones.

Más noticias
Sergio Fogel y Nicolás Jodal en el primer Foro de Capital Privado de Uruguay. 

Sergio Fogel y Nicolás Jodal: qué piensan de la revolución de la IA, su semejanza con la era de las puntocom y por qué es buen momento para emprender

fusiones y adquisiciones: mas de 140 empresas extranjeras participaron en companias uruguayas en los ultimos diez anos
M&A

Fusiones y adquisiciones: más de 140 empresas extranjeras participaron en compañías uruguayas en los últimos diez años

El impacto también se percibió en la estructura de costos. Uruguay, sostuvo Gamba, sigue siendo un mercado caro en energía, transporte y combustible, lo que condiciona los márgenes frente a plataformas internacionales que operan con costos menores.

Una oportunidad para innovar y regular

Para Sean Summers, vicepresidente ejecutivo de Mercado Libre, la llegada de Temu “fue positiva para el ecosistema local”, ya que “le hizo bien a Uruguay pensar cómo avanzar y cómo mejorar la regulación del e-commerce”.

Summers explicó que esta nueva competencia “obligó al país a discutir temas de competitividad y regulación que antes no estaban en la agenda”.

Evidencia de esto es el llamado "Impuesto Temu" aprobado esta semana en Cámara de Diputados y cuyo debate pasó a la cámara alta. Este apartado, incluido en el Presupuesto Nacional, modifica el régimen de franquicias y de aprobarse permitirá que los consumidores compren artículos por mayor valor en la tienda china (hasta US$ 800), con la contrapartida del pago de 22% del valor de la factura. El actual mecanismo permite hasta tres compras anuales que no pueden exceder, por vez, los US$ 200 y los 20 kilos.

Según Gamba, esto diversifica el impacto de Temu en los diferentes sectores de actividad. Hasta ahora, el rubro más afectado fue el de indumentaria y se espera que de aprobarse el impuesto la tecnología, uno de los rubros más fuertes para la plataforma de e-commerce, sienta el cimbronazo.

En este contexto, Gamba sostuvo que el desafío no es solo comercial, sino estructural: “El país tiene que pensar en cómo usar la tecnología para ser más eficiente y competitivo”.

Para ambos ejecutivos, Temu no representa una amenaza, sino un catalizador. “Cuando llega un competidor así, el mercado se mueve. Nos obliga a innovar, a ajustar procesos y a pensar a largo plazo”, indicó Gamba.

Temas:

Mercado Libre Temu ecommerce

Seguí leyendo

Las más leídas

Óscar Cruz en la Libertadores sub 20
PEÑAROL

Óscar Cruz, goleador histórico de las formativas de Peñarol, rescindió contrato y se fue a jugar a la séptima división de Suiza

Peñarol 2-0 Defensor Sporting: con goles de Arezo y Maxi Silvera, el equipo de Aguirre eliminó al campeón, clasificó a la final y va por el título de la Copa AUF Uruguay
COPA AUF URUGUAY

Peñarol 2-0 Defensor Sporting: con goles de Arezo y Maxi Silvera, el equipo de Aguirre eliminó al campeón, clasificó a la final y va por el título de la Copa AUF Uruguay

El próximo lunes es feriado no laborable para una importante cantidad de trabajadores uruguayos: qué se celebra
CONSTRUCCIÓN

El próximo lunes es feriado no laborable para una importante cantidad de trabajadores uruguayos: qué se celebra

El susto que se llevaron surfistas en las aguas de Bikini
SURF

¿Tiburón? El susto que se llevaron tres surfistas en las aguas de Bikini, Manantiales, y que quedó registrado; mirá el video

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos