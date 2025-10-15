¿Qué puestos de trabajo son los más demandados, cuáles serán los más buscados para lo que queda del año y cuánto pagan las empresas por ellos?

Las principales consultoras de gestión de talento esperan que la demanda laboral se mantenga en una tendencia positiva y el primer semestre del año exhibe una demanda de personal que se encuentra un 20% por encima que la que se veía en el mismo periodo del año pasado.

Pero no todas las posiciones tienen la misma demanda. El 88% responde a cargos operativos. Los 10 perfiles más solicitados entre el 1° de enero hasta el 30 de setiembre de 2025, si se tiene en cuenta todo el mercado, según el reporte de Advice son:

Los puestos de liderazgo tienen hoy mayor dinamismo, pero representan el 12% del total de la demanda. Con más de 6.500 oportunidades de empleo abiertas desde el inicio de este año, Advice reconoce que las posiciones ejecutivas muestran un crecimiento interanual de 24,4%.

INNOVACIÓN Tienen entre 15 y 17 años, encontraron un nicho de negocio en el estrés y ahora su emprendimiento competirá en certamen internacional

Del análisis de la consultora se desprende que en los últimos tres meses, mientras el ritmo de crecimiento de la demanda de personal a nivel agregado experimentó una desaceleración marcada, la de ejecutivos mantuvo un dinamismo significativo, con un crecimiento interanual de 19,1%, lo que refleja cerca del doble que el promedio general.

“Mientras el crecimiento de la base operativa se desacelera, se mantiene la necesidad estratégica de perfiles que puedan gestionar el cambio, reestructurar equipos de trabajo y liderar transformaciones clave”, dice el reporte.

Los cinco directores y gerentes más demandados en lo que va de 2025, según Advice, son: gerente comercial, gerente de desarrollo de software, director de obra (construcción), gerente de finanzas y gerente de ventas.

¿Cuánto ganan? Según el director de Randstad, Juan Pablo Lara, las posiciones gerenciales mejores pagas suelen ser los de las áreas comerciales, administración y finanzas y, por encima de estas áreas, los gerentes generales que perciben entre $450.000 y $600.000 nominales mensuales a los que se suman beneficios como bonos anuales en base a objetivos, seguros médicos privados para núcleo familiar y vehículo, entre otros.

Luego, los supervisores y jefes representan más de la mitad de las oportunidades de empleo orientadas a puestos ejecutivos (56%) y los líderes de equipos más cercanos a la base operativa de la empresa representan un 34% de la demanda entre los puestos de liderazgo.

En el escalafón de jefes y supervisores los más buscados, según Advice, son en primer lugar los encargados de local comercial, en segundo lugar el supervisor de ventas y en tercer término el jefe comercial. Los sigue el encargado de depósito, jefe de mantenimiento, jefe de recursos humanos y supervisor de operaciones.

En lo que refiere a los líderes de equipo los más seleccionados por Advice fueron los líderes de equipos en desarrollo de software, los project manager, los líderes en equipos de datos, los coordinadores de marketing y los coordinadores comerciales.

Hoy en día los puestos mejor remunerados se concentran en sectores donde la demanda supera la oferta de talento.

A propósito, María Manini, Manager Manpower Business Professionals destaca “las áreas de tecnología e innovación, con gerencias de IT, ciberseguridad, data analytics e inteligencia artificial; las finanzas, con CFOs, controllers y especialistas en gestión de riesgos, y las funciones comerciales y de desarrollo de negocio, donde directores comerciales y de ventas son claves para generar ingresos”.

La ejecutiva de Manpower resalta que actualmente se valoran especialmente las operaciones estratégicas, como los supply chain managers en industrias con cadenas de valor complejas. “En todos los casos, los perfiles más buscados son aquellos vinculados a la transformación digital y a la gestión de personas con visión estratégica”, asevera.

¿Quiénes serán los más codiciados que queda del año?

Los especialistas en reclutamiento y gestión del talento de Randstad elaboraron un listado con las 10 posiciones cuya demanda estará en ascenso durante el próximo trimestre del año.