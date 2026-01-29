Toyota invirtió en empresa fundada por jóvenes uruguayos que automatiza las comunicaciones en automotoras norteamericanas

Toyota Ventures, la firma de capital de riesgo de la empresa japonesa de automóviles, invirtió en Flai, una empresa uruguaya de automatización de llamadas para concesionarios impulsada por inteligencia artificial.

De esta manera Flai, creada por Juan Alzugaray (director de Operaciones), Ari Polakof (CEO) y Alen Polakof (director de Tecnología), amplió su ronda seed de US$4.5 millones anunciada en octubre hasta alcanzar los US$ 6 millones .

“ A la ronda se sumaron Toyota Ventures y un grupo de ángeles estratégicos , que se incorporan a nuestros socios actuales en First Round Capital, Y Combinator, SV Angel, Liquid 2 Ventures, entre otros. Esta inversión refuerza nuestra misión de acercar clientes a los concesionarios automotrices, gestionando toda la comunicación antes de que crucen la puerta ”, adelantó Ari Polakof en su cuenta de LinkedIn.

Con este nuevo financiamiento, la startup busca llevar el producto a un nuevo nivel , ya no solo automatizando la comunicación, sino convirtiéndose en la plataforma de referencia para los asesores de servicio y reduciendo hasta diez veces el tiempo de seguimiento.

“En ventas, desarrollamos un representante de ventas nativo en IA y avanzamos rápidamente hacia convertirnos en el primer sistema de acción nativo en IA tanto para servicio como para ventas”, explicó el cofundador.

Además, sobre la actualidad de la empresa, Polakof detalló que en los últimos tres meses se expandieron en casi todos los grupos con los que ya trabajaban, cerraron acuerdos con algunos de los grupos de concesionarios más grandes de Estados Unidos y entregaron hasta 40 veces de retorno sobre la inversión (ROI) a sus clientes.

Embed

“Desde nuestro último anuncio, Flai multiplicó por 20 su tráfico, gestionando miles de llamadas todos los días. El impacto en nuestros clientes ha sido claro: algunos extendieron sus horarios de atención, otros ampliaron sus equipos para manejar un mayor volumen de órdenes de servicio (ROs), y muchos decidieron apostar de lleno por la inteligencia artificial, con Flai gestionando la totalidad de sus llamadas”, sostuvo.

¿Cómo funciona la solución?

Según datos que maneja la startup, en Estados Unidos los concesionarios pierden más de un millón de dólares al año solo por llamadas perdidas. Y esa cifra ni siquiera incluye las oportunidades de venta que se escapan por las noches, los fines de semana y las horas punta del almuerzo.

A raíz de esto, los uruguayos crearon un una solución puntual para automatizar las llamadas telefónicas en concesionarios, que hoy está evolucionando hacia una plataforma integral de comunicación para toda la operación. Su tecnología centraliza y gestiona cada punto de contacto con el cliente, desde la primera llamada hasta el seguimiento posterior, atravesando todos los departamentos del concesionario.

“Cada llamada entrante, cada seguimiento saliente, cada SMS, cada correo electrónico, todo gestionado por una IA que aprende de tus flujos de trabajo, recuerda a cada cliente y nunca pierde una oportunidad. Así, el equipo humano puede centrarse en lo que más disfruta: cerrar tratos y prestar servicio en persona”, sostienen en su página web.

Para ventas, la startup desarrolló también un representante comercial impulsado por inteligencia artificial que interactúa de forma automática con aquellos clientes potenciales que no fueron contactados por el equipo humano. A través de mensajes personalizados, la IA impulsa visitas sin cita previa y evita que oportunidades comerciales queden sin atender.

Tres amigos y una idea que se convirtió en realidad: la historia de Flai

Hace casi una década atrás, Ari y Alen Polakof migraron a Estados Unidos para estudiar ingeniería en San Francisco. Alen fue el primero en desembarcar en la meca de la innovación, a los dos años su hermano lo siguió. Juan Alzugaray eligió el mismo destino para hacer su master luego de haber terminado la carrera de ingeniería y en 2023 sus caminos se cruzaron. De colegas pasaron a amigos y, despúes, fueron vecinos. Se mudaron a dos apartamentos linderos en Sillicon Valley que supieron oficiar de headquarters de las primeras horas de vuelo de Flai.

Antes de emprender, los tres fundadores habían trabajado en empresas de alto nivel. Alen Polakof, actual director de Tecnología de Flai, se había desempeñado en Uber; Alzugaray, hoy director de Operaciones de Flai, en Netflix y Ari Polakof, CEO de Flai, en una reconocida firma de automatización de comunicación. Hace tan solo unos meses, en julio de 2025, dejaron las grandes corporaciones atrás, dieron el salto y aplicaron a Y Combinator.

Todo empezó con un chiste y el enlace para aplicar a Y Combinator, una de las aceleradoras de startups más prestigiosas del mundo. Los tres amigos Juan Alzugaray, Ari y Alen Polakof bromeaban con lanzarse al agua y crear su propia startup en la meca de la innovación, Silicon Valley. Buscando cuál sería el dolor que su propia empresa podía solucionar recorrieron las inmediaciones de San Francisco y detectaron una oportunidad en el mercado automotor.

“Siempre pensamos en automatización de comunicaciones y llamadas telefónicas, qué industrias hoy en día pierden mucha venta por no poder atender llamadas”, recuerda en conversación con Café y Negocios Alzugaray. La respuesta no tardó en llegar, las automotoras estadounidenses tienen en esa área un “problema gigante” y si bien existía competencia no estaba al nivel del producto que los tres amigos esperaban construir con su startup.

Así nació, en julio de este año, Flai, una compañía enfocada en acercar a los clientes a las automotoras y gestionar su comunicación, incluso desde antes de visitarlas, mediante automatización.

La primera inversión llegó con la empresa de tres meses de antigüedad consolidada y trabajando con decenas de clientes. En octubre Flai captó US$ 4.5 millones de capital en una ronda liderada por First Round Capital, con la participación de Y Combinator, SV Angel, Liquid 2 Ventures, Innovation Endeavors, Antigravity Capital, RedBlue Capital, Pioneer Fund y otros prestigiosos fondos e inversores ángeles.

Con esta nueva inversión, anunciada en las últimas horas, la startup pasó a formar parte de un portafolio de más de 100 startups en múltiples sectores respaldadas por Toyota Ventures.