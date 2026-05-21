Una jornada solidaria y más de 2.500 prendas: así BAS transformó ropa almacenada en ayuda para organizaciones

Con el objetivo de acompañar y generar un impacto positivo en la comunidad, Grupo Vierci llevó adelante dos jornadas solidarias, en las que sus colaboradores se involucraron activamente en la clasificación de más de 2500 prendas de su marca BAS pertenecientes a colecciones anteriores, almacenadas en el centro logístico de la compañía, para luego ser destinadas a distintas organizaciones sociales.
Durante cuatro horas en cada jornada, el equipo trabajó de manera conjunta con un propósito claro: transformar cada prenda en una oportunidad para quienes más lo necesitan. La tarea de clasificar, ordenar y preparar la ropa se convirtió así en un gesto concreto de ayuda, pensado para llegar de forma adecuada a cada destino.
Toda la ropa infantil fue destinada a Aldeas Infantiles SOS, organización que desde hace más de 77 años acompaña a niños, niñas y adolescentes, brindándoles contención, protección y un entorno donde puedan desarrollarse.
Por su parte, la ropa de adulto fue entregada al MIDES y al INR (Instituto Nacional de Rehabilitación), con el objetivo de acompañar distintos procesos de apoyo social y reinserción.
Durante las jornadas, representantes de ambas organizaciones también acompañaron la actividad y compartieron con los colaboradores historias y experiencias que reflejaron el impacto concreto de la iniciativa, dándole aún más valor y sentido al trabajo realizado.
Las jornadas se vivieron en un clima de cercanía, compromiso y alegría. La música, los espacios para compartir algo para comer y los momentos de intercambio entre compañeros acompañaron el trabajo, generando una experiencia que fue más allá de la tarea en sí, fortaleciendo los vínculos y el sentido de equipo.
“Creemos profundamente en el poder que tienen las pequeñas acciones cuando se hacen en conjunto. Estas jornadas no solo permitieron acercar ayuda concreta a distintas instituciones, sino también generar un espacio de encuentro y compromiso entre los colaboradores, reforzando valores que forman parte de nuestra cultura como compañía”, señaló Ximena Quintas, Gerenta de Marketing de Grupo Vierci.
A través de este tipo de iniciativas, el Grupo reafirma su compromiso con la solidaridad y el trabajo colectivo, apostando a pequeños gestos que, cuando se hacen en conjunto, pueden generar grandes cambios en la vida de muchas personas.