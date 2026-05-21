Una jornada solidaria y más de 2.500 prendas: así BAS transformó ropa almacenada en ayuda para organizaciones

Con el objetivo de acompañar y generar un impacto positivo en la comunidad, Grupo Vierci llevó adelante dos jornadas solidarias , en las que sus colaboradores se involucraron activamente en la clasificación de más de 2500 prendas de su marca BAS pertenecientes a colecciones anteriores, almacenadas en el centro logístico de la compañía, para luego ser destinadas a distintas organizaciones sociales.

Durante cuatro horas en cada jornada, el equipo trabajó de manera conjunta con un propósito claro: transformar cada prenda en una oportunidad para quienes más lo necesitan. La tarea de clasificar, ordenar y preparar la ropa se convirtió así en un gesto concreto de ayuda, pensado para llegar de forma adecuada a cada destino.

Toda la ropa infantil fue destinada a Aldeas Infantiles SOS, organización que desde hace más de 77 años acompaña a niños, niñas y adolescentes, brindándoles contención, protección y un entorno donde puedan desarrollarse.

Por su parte, la ropa de adulto fue entregada al MIDES y al INR (Instituto Nacional de Rehabilitación), con el objetivo de acompañar distintos procesos de apoyo social y reinserción.

Durante las jornadas, representantes de ambas organizaciones también acompañaron la actividad y compartieron con los colaboradores historias y experiencias que reflejaron el impacto concreto de la iniciativa, dándole aún más valor y sentido al trabajo realizado.

Las jornadas se vivieron en un clima de cercanía, compromiso y alegría. La música, los espacios para compartir algo para comer y los momentos de intercambio entre compañeros acompañaron el trabajo, generando una experiencia que fue más allá de la tarea en sí, fortaleciendo los vínculos y el sentido de equipo.

“Creemos profundamente en el poder que tienen las pequeñas acciones cuando se hacen en conjunto. Estas jornadas no solo permitieron acercar ayuda concreta a distintas instituciones, sino también generar un espacio de encuentro y compromiso entre los colaboradores, reforzando valores que forman parte de nuestra cultura como compañía”, señaló Ximena Quintas, Gerenta de Marketing de Grupo Vierci.

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A través de este tipo de iniciativas, el Grupo reafirma su compromiso con la solidaridad y el trabajo colectivo, apostando a pequeños gestos que, cuando se hacen en conjunto, pueden generar grandes cambios en la vida de muchas personas.