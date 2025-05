Una mesa, mil razones: el almuerzo de Ombijam que cambia realidades en La Corte

El próximo miércoles 21 de mayo, el restaurante La Corte abrirá sus puertas no solo para servir un almuerzo, sino para recibir a corazones abiertos. En el corazón de Ciudad Vieja, se celebrará una nueva edición del ciclo Almuerzos con Alma , una iniciativa de Ombijam que busca tender puentes entre personas, empresas y realidades invisibilizadas, todo en torno a una mesa compartida. En esta ocasión, la comunicadora Sofía Rodríguez ejercerá como madrina del evento.

La propuesta no es simplemente culinaria. Es una experiencia profundamente humana. Un almuerzo que, en palabras de Tomás Bartesaghi, chef internacional, dueño de La Corte y miembro del directorio de Ombijam, “invita a vivir algo diferente, algo que uno nunca vivió… es darse la chance y el tiempo, dedicarle dos horas de su vida a escuchar algo que seguramente no vaya a escuchar si no va a una instancia como esta”.