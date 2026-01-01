Uruguayos reconocen la importancia del seguro, pero los contratan en menor medida: solo 21% tiene su vivienda asegurada

El 29% de los uruguayos conoce en profundidad la utilidad de los seguros, y el 48% tiene una idea de para qué sirven. Un estudio realizado por Opción Consultores para la Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras (AUDEA) refleja las diferencias entre la percepción y la acción de los uruguayos en relación con la contratación de seguros.

Los seguros que calan más hondo entre los uruguayos son los automotores y un 85% de los consultados está en conocimiento de la obligatoriedad de contratar un seguro para poder circular. En el caso de los hogares que efectivamente cuentan con un vehículo este porcentaje asciende aún más hasta 89%.

En lo que refiere a seguros para vivienda, un 78% considera “muy o bastante importante” disponer de un seguro para protegerse ante robos e incendios. Mientras que el 61% considera que es muy o bastante importante contratar un seguro de vida.

“Aunque la percepción de importancia asignada a los seguros es alta, la contratación de seguros opcionales es minoritaria” señala el estudio y revela que, en los hechos el 25% declara tener seguro de vida o ahorro y 21% que su vivienda está asegurada .

En lo que refiere al seguro automotor un 91% de los consultados tienen uno contratado.

“Incluyendo todo tipo de seguros (obligatorios u opcionales), 63% declara haber contratado al menos una vez un seguro, tendencia que crece a mayor nivel educativo”, sostiene el monitor y añade que incluso en los segmentos que entienden “muy importante” tener seguros, la contratación es claramente minoritaria: 38% para seguro de vida y 26% para ahorro.

El costo de asegurarse

El estudio de Opción Consultores señala que dos de cada tres uruguayos consideran que los seguros son caros o muy caros y solo el 10% los tilda como “baratos”.

En tanto, 52% considera que el servicio de las aseguradoras es muy bueno o bueno y solo 9% que es malo o muy malo. La opinión es similar entre quienes contrataron y no contrataron alguna vez un seguro.

En línea con estas consultas vinculadas a la experiencia de los clientes, dentro de quienes han contratado alguna vez un seguro, un 43% reclamó un pago a una aseguradora. En esa submuestra, el 74% evalúa la experiencia con la empresa aseguradora en forma satisfactoria (21% muy buena y 53% buena).

Segùn informa el monitor, Audea solicitó este reporte con el objetivo de tener datos certeros para trazar una política quinquenal que favorezca la cultura aseguradora. Para ello se realizaron más de 800 encuestas telefónicas a mayores de 18 años en todo el territorio nacional.