Wealth Management: el futuro y las tendencias en la gestión de patrimonio tendrán su lugar en un encuentro organizado por Estudio Bragard

En un contexto marcado por la aceleración tecnológica y un nuevo gobierno en el país, mantenerse actualizado es clave para los profesionales y entidades vinculadas al Wealth Management.

Consciente de esta necesidad, Estudio Bragard , referente en materia financiera y regulatoria, organiza el evento “Wealth Management: futuro y tendencias” , que tendrá lugar en el hotel boutique Le Bibló , el jueves 13 de noviembre a las 9 de la mañana.

La jornada comenzará con un espacio de networking acompañado de desayuno, para luego dar paso a una serie de exposiciones a cargo de especialistas de Bragard. Se abordarán temas estratégicos para la gestión patrimonial moderna, entre ellos:

El Wealth Management o gestión de patrimonio es un servicio financiero integral orientado a proteger, hacer crecer y optimizar el patrimonio de los clientes.

Dentro de este ecosistema se encuentran gestores de portafolio, asesores de inversión, intermediarios de valores y bolsas, actividades reguladas por el Banco Central del Uruguay.

El encuentro está dirigido a entidades financieras y profesionales vinculados al sector, y será una instancia propicia para la actualización normativa, el intercambio de perspectivas y la adquisición de herramientas para asegurar una gestión patrimonial eficiente y sostenible en el tiempo.