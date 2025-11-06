Dólar
Wealth Management

Wealth Management: el futuro y las tendencias en la gestión de patrimonio tendrán su lugar en un encuentro organizado por Estudio Bragard

Este espacio tendrá lugar el próximo jueves 13 de noviembre a las 9 de la mañana en el hotel boutique Le Bibló

6 de noviembre 2025 - 12:14hs
000-32d478a-jpg..webp
LUIS ROBAYO / AFP

En un contexto marcado por la aceleración tecnológica y un nuevo gobierno en el país, mantenerse actualizado es clave para los profesionales y entidades vinculadas al Wealth Management.

Consciente de esta necesidad, Estudio Bragard, referente en materia financiera y regulatoria, organiza el evento “Wealth Management: futuro y tendencias”, que tendrá lugar en el hotel boutique Le Bibló, el jueves 13 de noviembre a las 9 de la mañana.

La jornada comenzará con un espacio de networking acompañado de desayuno, para luego dar paso a una serie de exposiciones a cargo de especialistas de Bragard. Se abordarán temas estratégicos para la gestión patrimonial moderna, entre ellos:

  • Inteligencia Artificial y robo-advising: el nuevo paradigma en la gestión patrimonial
  • Lecciones de las inspecciones del BCU en 2025
  • Cambios tributarios y su impacto en los portafolios
  • Gestión de riesgos y due diligence en relación con clientes y terceros vinculados
Bragard

El rol clave del Wealth Management

El Wealth Management o gestión de patrimonio es un servicio financiero integral orientado a proteger, hacer crecer y optimizar el patrimonio de los clientes.

Dentro de este ecosistema se encuentran gestores de portafolio, asesores de inversión, intermediarios de valores y bolsas, actividades reguladas por el Banco Central del Uruguay.

El encuentro está dirigido a entidades financieras y profesionales vinculados al sector, y será una instancia propicia para la actualización normativa, el intercambio de perspectivas y la adquisición de herramientas para asegurar una gestión patrimonial eficiente y sostenible en el tiempo.

Wealth Management Patrimonio Estudio Bragard

