Así se preparó el Rodrigo uruguayo del concurso de carnaval: frente al espejo y superando a Freddie Mercury

Freddie Mercury, el antecedente

No fue sencillo, admitió quien se destacó otros años por otras personificaciones en las parodias, por ejemplo la de Freddie Mercury en 2024.

“Tenía como desafío presentar un ‘Potro’ cordobés lo mejor caracterizado que me fuera posible, empecé a ver entrevistas, conciertos, lo sigo haciendo ahora incluso, para conocerlo, para sacar su tonada, su hablar cordobés, practiqué mucho en mi cuarto solo frente al espejo para aprender su gestualidad, sus movimientos”, contó.

Físicamente, no debió realizar muchos ajustes, dado que es muy parecido. Sí se tiñó el pelo y hasta lo fue manejando para que se pareciera lo más posible.

“La idea, si bien en la parodia aludimos a otros momentos de su vida, fue recrear la última etapa, la de su auge artístico”, agregó.

Ya en los ensayos, para ir metiéndose en el personaje, fue utilizando cadenas y anillos, la indumentaria, hasta los guantes, la bata y las zapatillas de boxeo.

“¿Quién no disfrutó bailando cuartero escuchando a Rodrigo en una fiesta?”, preguntó Fabrizio durante la charla y a eso le siguió: “Ahora lo escucho las 24 horas los siete días”.

Esa que es de mi Córdoba que te mueve

Hermosa noche la de ayer, gracias a todos por los mensajitos hermosos y esa energía increíble.

El año pasado Fabrizio caracterizó a otro cantante, Freddie Mercury. “No es fácil comparar cada trabajo para cada parodia, son artistas muy diferentes, creo que me desafió más y me demandó más esfuerzo y trabajo Rodrigo, porque Mercury es muy técnico y Rodrigo no, entonces tuve que forzar mucho la voz para sacar ese canto medio ronco, sobre todo hasta aprenderlo, al principio me iba siempre ronco de los ensayos”.

De todos modos, admitió, “a cada trabajo le tomo mucho cariño y de cada uno me queda un recuerdo muy lindo, sobre todo por cómo la gente nos apoya en cada lugar donde nos presentamos”.

Fabrizio es cada día que pasa una mayor figura de nuestro carnaval. Nos trajo a Rodrigo 25 años después, una excelente caracterización en todas las facetas del Potro Cordobés. La rompió todisima en la noche de hoy

Creciendo desde el carnaval de las promesas

La carrera de Silvera comenzó en el Carnaval de las Promesas, defendiendo en 2010 a la murga La Susodicha y desde 2011 hasta que cumplió la mayoría de edad a parodistas Gummy’s.

En el carnaval mayor, en 2013 debutó con 12 años tras un llamado de Jorge “Pollo” Medina, que lo vinculó a Nazarenos. En ese conjunto estuvo también en 2014. Des 2015 a 2018 defendió a Zíngaros (no salió en 2017). Desde 2019, ya mayor de edad, defiende la camiseta de Los Muchachos.

Ganó cinco veces el primer premio en parodistas: Nazarenos 2013; Zíngaros 2015 y 2018; y Los Muchachos 2020 y 2023.

Fue distinguido con el premio a la revelación del carnaval en 2013 (tanto por el jurado del concurso como por la Sociedad Uruguaya de Artistas Intérpretes) y con el premio a la máxima figura en la categoría parodistas en 2023.

Los Muchachos, entre el cielo y el infierno

Este año el espectáculo de Los Muchachos se titula “Entre el cielo y el infierno”. La otra parodia es “La Divina Comedia”. Además de Fabrizio, algunas otras figuras del conjunto son Leticia Cohen, Lorena Ifrán, Denise Casaux, Naomi Kronber y Damián Lescano.

Los Muchachos, con cerca de 40 actuaciones cuando no se ha llegado a la mitad de la zafra carnavalera, es uno de los conjuntos más solicitados en los escenarios. Ya se presentó en la primera rueda del concurso de agrupaciones en el Teatro de Verano (ver el espectáculo en el siguiente enlace) y volverá a hacerlo, por la segunda rueda, el martes 18 de febrero.

Este año Los Muchachos tienen como compañeros de categoría a Caballeros, Los Adam’s, Momosapiens y Zíngaros.

El conjunto creado por Edward Yern y hoy dirigido por sus hijos tiene tres primeros premios acumulados en el historial del parodismo: ganó en 2016, 2020 y 2023.

La parodia de Rodrigo, ver a continuación, comienza a los 31’10” del show que dura 70 minutos.