A qué edad las personas suelen ser menos felices, según la ciencia

Un estudio científico detectó un patrón que podría relacionar la edad con el bienestar subjetivo. La investigación, realizada en 145 países, analizó cómo varía la satisfacción con la vida a lo largo de la adultez y encontró similitudes entre poblaciones de distintas regiones del mundo.

El trabajo fue desarrollado por el economista David Blanchflower y publicado en 2021 en la revista Journal of Population Economics . Sin embargo, sus resultados volvieron a despertar interés a partir de investigaciones posteriores que también analizaron la relación entre la edad y la salud mental.

Para analizar cómo cambia la percepción de bienestar a lo largo de la vida, Blanchflower estudió datos de personas menores de 70 años en 145 países. En su investigación tuvo en cuenta factores como el nivel educativo, el estado civil y la situación laboral.

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Los resultados mostraron un patrón en forma de U: la satisfacción con la vida disminuye durante la adultez, alcanza su nivel más bajo en la mediana edad y luego vuelve a aumentar.

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Al comparar los datos de los distintos países, el investigador calculó que ese punto mínimo se ubica, en promedio, a los 48,3 años.

En las conclusiones, Blanchflower destacó el alcance de los resultados y sostuvo que "la curva de la felicidad parece estar en todas partes". La tendencia se observó en los 109 países en desarrollo y los 36 desarrollados incluidos en el análisis.

Sin embargo, investigaciones más recientes identificaron cambios en la relación entre la edad y el bienestar. En 2025, Blanchflower publicó junto con los economistas Alex Bryson y Xiaowei Xu otro trabajo en la revista PLOS ONE, centrado en la evolución del malestar psicológico.

A partir de datos de Estados Unidos y el Reino Unido, además de información de otras 44 naciones recopilada entre 2020 y 2025 por el proyecto Global Minds, los autores encontraron que el malestar ya no seguía el mismo comportamiento observado en investigaciones anteriores. En el resumen del artículo señalaron que "esta regularidad empírica ha sido reemplazada por una disminución monotónica del malestar psicológico a medida que aumenta la edad".

Los investigadores también explicaron cuál sería el motivo de ese cambio: "La razón es el deterioro de la salud mental de los jóvenes, tanto en términos absolutos como en comparación con las personas mayores", detallaron.