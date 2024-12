Apple eligió a las mejores aplicaciones y juegos de 2024

Adobe Lightroom, desarrollado por Adobe Inc., se destacó como la mejor app para Mac gracias a sus funciones avanzadas de edición fotográfica. Mientras tanto, Lumy, diseñada por Raja V., fue galardonada como la mejor app para Apple Watch, ayudando a los usuarios a sincronizarse con los ritmos del sol.

Apple también reconoció en la categoría Apple Vision Pro a What If…? An Immersive Story, una experiencia inmersiva del universo Marvel creada por Marvel Studios, ILM Immersive y Disney+. En Apple TV, el premio fue para F1 TV, que ofrece una experiencia inmersiva para los fanáticos de la Fórmula 1.

Lo mejor en videojuegos del 2024

En la categoría de juegos, AFK Journey, de Farlight Games, fue premiado como el mejor juego para iPhone, destacando por sus aventuras tácticas y narrativas complejas. En iPad, Squad Busters, de Supercell, cautivó con su jugabilidad multijugador competitiva y divertida.

En Mac, Thank Goodness You’re Here!, de Panic Inc., fue el título más destacado por sus escenas humorísticas y narrativas únicas. Por su parte, THRASHER: Arcade Odyssey, de Puddle LLC, ganó el premio al mejor juego para Apple Vision Pro, ofreciendo una experiencia de computación espacial innovadora.

El galardón para la categoría de Apple Arcade fue para Balatro+, de Playstack Ltd., un juego de cartas que reinventa las reglas con cada partida. Outlanders 2, de la empresa uruguaya Pomelo Games, estuvo entre los nominados, pero no logró llevarse el premio.

Apps con impacto cultural: un enfoque más allá de la tecnología

Además de premiar apps y juegos, Apple reconoció a seis proyectos por su impacto cultural. Entre ellos, Oko, de AYES BV, que ayuda a personas con discapacidad visual a navegar de manera más segura por las ciudades.

EF Hello, de Signum International AG, utilizó inteligencia artificial para facilitar el aprendizaje de idiomas, mientras que DailyArt, de Zuzanna Stanska, promovió el interés por el arte y la historia a través de sus contenidos diarios.

Por otro lado, NYT Games, del New York Times, destacó por reunir a familias con juegos simples pero atractivos. The Wreck, de The Pixel Hunt, abordó narrativas sobre las luchas internas frente a las crisis personales. Finalmente, Do You Really Want to Know 2, de Gamtropy Co., Ltd., educa sobre la vida con VIH, ofreciendo recursos para conversaciones informadas.