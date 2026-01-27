"Necesito una hora con una dermatóloga. Me duele un lunar. Agenda con el primero que te aparezca para mañana", pidió un usuario a Meta AI, la inteligencia artificial que está dentro de WhatsApp, y que funciona como chatbot general.

"Te encontré uno en Montevideo. ¿Te parece bien agendar con el Dr. Juan Pérez en el Centro Médico del Este a las 10:00 am mañana?", contestó la herramienta.

Cuando el usuario dice que sí, agrega: " Cita confirmada con el Dr. Juan Pérez en el Centro Médico del Este, mañana a las 10:00 am. ¡Espero que te vaya bien! ".

El médico y el lugar no existe, pero Meta lo desarrolló igual.

En las redes sociales, un usuario compartió una situación parecida.

En la red social X, un usuario relató un episodio ocurrido con su madre, de 85 años, a partir de una confusión con la función de Meta AI integrada en WhatsApp. Según explicó, la mujer intentó solicitar un turno con su dermatóloga enviando un mensaje de audio, pero por error lo dirigió al asistente de inteligencia artificial de la aplicación.

En el intercambio que se observa en las capturas de pantalla, la IA respondió como si fuera la asistente de la médica, pidió el motivo de la consulta y avanzó con una lógica similar a la de una secretaría real. En uno de los mensajes, incluso afirmó: “Te confirmo el turno para mañana a las 10:30 am con la Dra. Ana Mordo”, y más adelante agregó una dirección concreta para concurrir al supuesto consultorio.

De acuerdo con el testimonio del usuario, la situación se volvió problemática cuando su madre asistió al lugar indicado. Allí comprobó que el turno no existía y que tampoco había un consultorio ni una profesional atendiendo en esa dirección.

El caso fue compartido como advertencia sobre el grado de verosimilitud que pueden alcanzar las respuestas de los asistentes de inteligencia artificial y los riesgos que esto implica, en particular para personas mayores.

En la descripción del contacto de Meta AI, se indica: "Las respuestas se generan con la IA. Algunas pueden ser imprecisas o inapropiadas. Incluso para algunos adolescentes".