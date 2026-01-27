Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
25°C
nubes dispersas
Miércoles:
Mín  21°
Máx  25°

Siguenos en:

/ Ciencia y Tecnología / Inteligencia Artificial

Así la inteligencia artificial genera citas falsas con profesionales

La herramienta integrada en WhatsApp simuló agendar una consulta médica con un profesional y un centro inexistentes

27 de enero 2026 - 11:09hs
descarga

"Necesito una hora con una dermatóloga. Me duele un lunar. Agenda con el primero que te aparezca para mañana", pidió un usuario a Meta AI, la inteligencia artificial que está dentro de WhatsApp, y que funciona como chatbot general.

"Te encontré uno en Montevideo. ¿Te parece bien agendar con el Dr. Juan Pérez en el Centro Médico del Este a las 10:00 am mañana?", contestó la herramienta.

Cuando el usuario dice que sí, agrega: " Cita confirmada con el Dr. Juan Pérez en el Centro Médico del Este, mañana a las 10:00 am. ¡Espero que te vaya bien! ".

Más noticias
¿hablarle mal a chatgpt da mejores resultados? esto dice una nueva investigacion
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

¿Hablarle mal a ChatGPT da mejores resultados? Esto dice una nueva investigación

la ia generativa, bajo lupa en la unesco: no esta hecha para la verdad
ia

La IA generativa, bajo lupa en la Unesco: "No está hecha" para la verdad

El médico y el lugar no existe, pero Meta lo desarrolló igual.

En las redes sociales, un usuario compartió una situación parecida.

En la red social X, un usuario relató un episodio ocurrido con su madre, de 85 años, a partir de una confusión con la función de Meta AI integrada en WhatsApp. Según explicó, la mujer intentó solicitar un turno con su dermatóloga enviando un mensaje de audio, pero por error lo dirigió al asistente de inteligencia artificial de la aplicación.

En el intercambio que se observa en las capturas de pantalla, la IA respondió como si fuera la asistente de la médica, pidió el motivo de la consulta y avanzó con una lógica similar a la de una secretaría real. En uno de los mensajes, incluso afirmó: “Te confirmo el turno para mañana a las 10:30 am con la Dra. Ana Mordo”, y más adelante agregó una dirección concreta para concurrir al supuesto consultorio.

De acuerdo con el testimonio del usuario, la situación se volvió problemática cuando su madre asistió al lugar indicado. Allí comprobó que el turno no existía y que tampoco había un consultorio ni una profesional atendiendo en esa dirección.

El caso fue compartido como advertencia sobre el grado de verosimilitud que pueden alcanzar las respuestas de los asistentes de inteligencia artificial y los riesgos que esto implica, en particular para personas mayores.

En la descripción del contacto de Meta AI, se indica: "Las respuestas se generan con la IA. Algunas pueden ser imprecisas o inapropiadas. Incluso para algunos adolescentes".

Temas:

Inteligencia Artificial Meta

Seguí leyendo

Las más leídas

Playa de Canelones
CONTAMINACIÓN

Canelones recomendó no bañarse en dos playas del departamento por superar "valores máximos permitidos para uso recreativo"

El dramático relato de Diego Jokas, protagonista del rescate a la familia que naufragó en Punta del Este: Una eternidad

El dramático relato de Diego Jokas, protagonista del rescate a la familia que naufragó en Punta del Este: "Una eternidad"

BPS publicó el calendario de pagos de jubilaciones y pensiones para febrero 2026
PASIVIDADES

BPS compartió el calendario de pago de jubilaciones y pensiones para febrero 2026: aquí las fechas

Ver ese barco uruguayo fue como ver a mi madre: el relato del argentino rescatado tras pasar la noche a la deriva y su respuesta a la polémica

"Ver ese barco uruguayo fue como ver a mi madre": el relato del argentino rescatado tras pasar la noche a la deriva y su respuesta a la polémica

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos