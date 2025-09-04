Dólar
Compra 38,90 Venta 41,30

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
10°C
muy nuboso
Viernes:
Mín 
Máx 

Siguenos en:

/ Ciencia y Tecnología / INTELIGENCIA ARTIFICIAL

ChatGPT tiene una nueva función para usuarios gratuitos y así funciona

Projects ahora está disponible para quienes usan ChatGPT sin pagar, con restricciones que marcan la diferencia frente a los planes pagos.

4 de septiembre 2025 - 9:12hs
Gz8k--YawAALdBB

OpenAI anunció que la función Projects ya está disponible para quienes usan ChatGPT de forma gratuita, aunque con algunas restricciones operativas.

La herramienta permite organizar conversaciones por tema, asociar archivos y facilitar el trabajo con el modelo de lenguaje en distintos contextos.

Los usuarios gratuitos podrán cargar hasta cinco archivos por proyecto, que serán considerados por la IA al momento de responder.

Más noticias
chatgpt integrara controles parentales para adolescentes
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

ChatGPT integrará controles parentales para adolescentes

La página de inicio de Chat GPT. 

Tras el suicidio de un adolescente guiado por ChatGPT, OpenAI y Meta se comprometen a mejorar los chatbots que asisten a jóvenes en crisis

La nueva funcionalidad ya se encuentra habilitada en la versión web y en la app para Android. Según OpenAI, estará disponible en iOS en los próximos días.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OpenAI/status/1963329936368046111&partner=&hide_thread=false

Sin instrucciones fijas: cómo se usa Projects según el plan

Anteriormente, Projects incluía un botón específico para añadir instrucciones personalizadas, que permitía definir el comportamiento de ChatGPT en cada espacio.

OpenAI eliminó esa función, tanto para usuarios pagos como gratuitos. Hoy, las instrucciones deben ingresarse manualmente en el campo de descripción del proyecto.

Los usuarios pagos pueden utilizar esa descripción para dejar indicaciones permanentes, que la IA mantendrá activas dentro del proyecto mientras esté en uso.

En cambio, los usuarios gratuitos pueden escribir instrucciones en la descripción, pero la IA no las interpreta automáticamente. Es necesario repetírselas dentro del chat cada vez que se inicia una conversación.

Esto convierte a Projects, en el plan gratuito, en una herramienta centrada en la organización de contenidos y carga de archivos, más que en la automatización del comportamiento del modelo.

Todos los usuarios, sin importar el plan, pueden personalizar el color y el ícono de sus proyectos.

OpenAI también incrementó los límites de carga según el tipo de cuenta: Plus permite 25 archivos por proyecto y Pro, hasta 40 archivos.

La apertura de Projects a usuarios gratuitos se alinea con una estrategia que OpenAI ya aplicó con otras funciones, como ChatGPT Voice y Deep Research, habilitadas primero para suscriptores y luego para el público general, aunque con límites operativos.

Temas:

ChatGPT OpenAI

Seguí leyendo

Las más leídas

El ómnibus articulado de Cutcsa que se lanzó en 2006 y que duró menos de dos años
CIUDAD

Los ómnibus articulados que ya circularon por 18 de Julio y por qué fracasó la iniciativa: "No estaban dadas las condiciones"

Neymar 
BRASIL

Sorpresa mundial: un empresario brasileño le deja a Neymar una herencia de US$ 1.000 millones

Hacía casi 20 años que no teníamos un invierno tan frío: meteorólogo adelantó cuándo comenzará a subir la temperatura en Uruguay
TIEMPO

"Hacía casi 20 años que no teníamos un invierno tan frío": meteorólogo adelantó cuándo comenzará a subir la temperatura en Uruguay

Incendio fatal en Villa Española
CRÓNICA

Tragedia en Villa Española: el incendio que encendió "muy rápido", el intento de ayuda de los vecinos y una escena que dejó a bomberos aterrados

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos