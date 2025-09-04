ChatGPT tiene una nueva función para usuarios gratuitos y así funciona

OpenAI anunció que la función Projects ya está disponible para quienes usan ChatGPT de forma gratuita, aunque con algunas restricciones operativas.

La herramienta permite organizar conversaciones por tema , asociar archivos y facilitar el trabajo con el modelo de lenguaje en distintos contextos.

Los usuarios gratuitos podrán cargar hasta cinco archivos por proyecto , que serán considerados por la IA al momento de responder.

La nueva funcionalidad ya se encuentra habilitada en la versión web y en la app para Android . Según OpenAI, estará disponible en iOS en los próximos días.

Sin instrucciones fijas: cómo se usa Projects según el plan

Anteriormente, Projects incluía un botón específico para añadir instrucciones personalizadas, que permitía definir el comportamiento de ChatGPT en cada espacio.

OpenAI eliminó esa función, tanto para usuarios pagos como gratuitos. Hoy, las instrucciones deben ingresarse manualmente en el campo de descripción del proyecto.

Los usuarios pagos pueden utilizar esa descripción para dejar indicaciones permanentes, que la IA mantendrá activas dentro del proyecto mientras esté en uso.

En cambio, los usuarios gratuitos pueden escribir instrucciones en la descripción, pero la IA no las interpreta automáticamente. Es necesario repetírselas dentro del chat cada vez que se inicia una conversación.

Esto convierte a Projects, en el plan gratuito, en una herramienta centrada en la organización de contenidos y carga de archivos, más que en la automatización del comportamiento del modelo.

Todos los usuarios, sin importar el plan, pueden personalizar el color y el ícono de sus proyectos.

OpenAI también incrementó los límites de carga según el tipo de cuenta: Plus permite 25 archivos por proyecto y Pro, hasta 40 archivos.

La apertura de Projects a usuarios gratuitos se alinea con una estrategia que OpenAI ya aplicó con otras funciones, como ChatGPT Voice y Deep Research, habilitadas primero para suscriptores y luego para el público general, aunque con límites operativos.