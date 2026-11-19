El neurocirujano Edgardo de Jesús Mateo advirtió por tres síntomas que pueden funcionar como señales de alerta ante un posible Accidente Cerebrovascular (ACV) y recomendó prestar atención a cambios que suelen pasar inadvertidos.

El especialista mencionó los dolores de cabeza intensos y progresivos, los mareos y el cansancio inusual como manifestaciones que requieren evaluación médica.

Aunque no necesariamente indican que una persona vaya a sufrir un episodio cerebrovascular, los síntomas pueden estar relacionados con alteraciones que necesitan atención.

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Uno de los signos señalados por Mateo es el dolor de cabeza intenso que aumenta progresivamente y no responde a los analgésicos habituales. "Un dolor de cabeza muy intenso y progresivo que no mejora con analgésicos no puede ser ignorado, y la persona debe buscar un atención médica rápida para que el profesional pueda orientarlo sobre qué hacer en ese caso", explicó el neurocirujano.

El segundo síntoma son los mareos, especialmente cuando aparecen sin una causa conocida o están acompañados por dificultades para mantener el equilibrio. El especialista remarcó que no todos estos episodios deben considerarse normales, ya que pueden ser una señal de algún problema neurológico.

La tercera manifestación es el cansancio fuera de lo habitual. Una sensación persistente de agotamiento, sobre todo cuando coincide con pérdida de fuerza u otras alteraciones físicas, también requiere una consulta para determinar su origen.

La advertencia fue difundida por el diario brasileño O Globo el 18 de noviembre de 2026, a partir de las declaraciones del médico en el programa Al Punto Vespertino.

Mateo aclaró que estos síntomas no permiten diagnosticar por sí solos un ACV. Pueden responder a distintas afecciones y deben analizarse en función de cada paciente. También mencionó los calambres frecuentes y la pérdida de fuerza entre las manifestaciones que pueden estar relacionadas con otros problemas neurológicos, como tumores cerebrales o afecciones de la columna.

En Uruguay, el Ministerio de Salud Pública (MSP) identifica otras señales características que permiten reconocer un accidente cerebrovascular: la desviación de los rasgos de la cara, la pérdida repentina de fuerza en un brazo o una pierna y las dificultades para hablar o comprender lo que dicen otras personas. También pueden presentarse problemas de visión, mareos y pérdida del equilibrio.

La cartera sanitaria recomienda actuar con rapidez porque se trata de una emergencia médica en la que el tiempo resulta determinante. Ante la aparición repentina de cualquiera de estas manifestaciones, se debe solicitar asistencia médica de inmediato, incluso si los síntomas desaparecen al cabo de unos minutos.

El MSP cuenta con un protocolo nacional de atención del ACV y establece que los pacientes deben ser trasladados al centro de tratamiento correspondiente para recibir asistencia sin demoras. La detección temprana permite iniciar el tratamiento adecuado y reducir el riesgo de secuelas.