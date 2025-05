El mensaje premonitorio de José Mujica sobre el futuro de la inteligencia artificial en 2020

José Mujica , expresidente de Uruguay, reflexionó varias veces sobre el impacto humano de la tecnología en general y la inteligencia artificial en particular.

Advirtió sobre "un aumento de la participación de la inteligencia artificial", y remarcó que este proceso "se iba a acelerar".

Con preocupación, expresó que "lo único que estaba creciendo en ese momento era la incertidumbre", en alusión al impacto de los cambios tecnológicos.

Sigo sorprendido con la lucidez de Pepe Mujica, que en plena pandemia en el año 2020 nos dijo en @CNNEE que había que seguir de cerca a la inteligencia artificial y revalidar el rol del Estado.



El rol del Estado frente a la crisis digital

En ese mismo intercambio, realizado en 2020, Mujica vinculó el avance tecnológico con una revalorización del Estado en tiempos de crisis.

Sostuvo que "hemos acudido al Estado" y propuso diferenciarlo del gobierno, porque "el gobierno es transitorio", mientras que "el Estado es una institución".

Indicó que la figura estatal "estaba muy golpeada", tras un periodo donde se priorizó al mercado como única herramienta de solución.

"Esto es demostrativo de que en el mercado hay problemas que nunca podrá solucionar y que se necesita Estado", afirmó.

Una visión extendida en 2022

En un video titulado "Mi entrevista más sincera", un diálogo que tuvo lugar en su chacra, el día 11 de agosto de 2022 fue consultado sobre si el acceso a la educación es el camino para resolver la desigualdad y la pobreza.

"La educación es un gran componente", aseguró, "pero también la educación tiene que generar convivencia y valores, para podar un poco el egoísmo que llevamos dentro también, que es natural. Todas las cosas vivas están programadas con una cuota de egoísmo".

Al ahondar en esta idea, indicó que "la naturaleza, a todos los que somos vivos, nos mete un mensaje en el disco duro: Tenemos que luchar por nuestra vida, y por la vida de nuestros descendientes inmediatos. Pero cuando eso se exacerba al máximo, terminamos peleando para acumular mucho más de los que precisamos. Y con eso a veces le estamos quitando a otro oportunidades. Esta es una lucha cultural y social que va a durar tiempo".

Máquinas inteligentes y dilemas nuevos

En ese mismo registro audiovisual, Mujica volvió a referirse a la inteligencia artificial desde una óptica crítica y reflexiva.

Aseguró que "ahora empiezan a aparecer máquinas que piensan. Es maravilloso, y peligroso. Las dos cosas. Me pregunto: ¿Los robots van a pagar impuestos?, ¿Van a contribuir con la seguridad social? ¿O no? Porque las máquinas deben servir a la gente, y no la gente a las máquinas. Son problemas nuevos que aparecen… ¿verdad?"

En esa línea, argumentó que "va a haber lucha, porque hasta ahora, todo el progreso tecnológico es la prolongación de las manos, la prolongación de la voz, la prolongación de la vista… pero ahora aparecieron máquinas que son la prolongación de la inteligencia, esto no existía, es el desafío del tiempo de ustedes, que son jóvenes".

En el tramo final de ese fragmento, sostuvo: "puede ser una maravilla… o puede ser una pesadilla, porque la pregunta es, ¿para qué trabaja esa inteligencia? Por eso va a haber batallas… seguramente".