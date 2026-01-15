Dólar
Compra 37,45 Venta 39,85

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
33°C
nubes dispersas
Viernes:
Mín  21°
Máx  24°

Siguenos en:

/ Ciencia y Tecnología / INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Elon Musk limita la creación de imágenes con bikini con inteligencia artificial en X

La plataforma eliminó una función que había sido limitada previamente.

15 de enero 2026 - 10:02hs
Elon Musk es propietario de Tesla y la red social X.
Elon Musk es propietario de Tesla y la red social X. Getty Images

X anunció esta madrugada un cambio en su política de contenidos, al informar que dejará de permitir la edición de imágenes de “personas reales con ropa sugerente, como bikinis” por intermedio de Grok, su herramienta de inteligencia artificial.

Según indicó la compañía, la medida se aplicará a “todos los usuarios”, incluidos los suscriptores de pago.

El anuncio se produjo luego de varios días de cuestionamientos públicos sobre el uso de esa función, donde los usuarios podían arrobar a Grok y pedirle que creara una imagen de personas reales con bikini. Ese contenido comenzó a circular de forma masiva y generó críticas sobre los límites de edición permitidos por la tecnología de Elon Musk.

Más noticias
elon musk logra inyeccion masiva de capital para xai: la apuesta de los inversores en medio de la controversia por grok

Elon Musk logra inyección masiva de capital para xAI: la apuesta de los inversores en medio de la controversia por Grok

chatgpt lanzo un traductor y asi funciona
INTERNET

ChatGPT lanzó un traductor y así funciona

La semana pasada, el magnate había optado por limitar la función solo a los usuarios pagos de X, pero esa medida buscó reducir el alcance del contenido, pero no logró frenar las quejas.

Ante ese escenario, la red social resolvió “cancelar esta función para todos los usuarios”. Con ese cambio, la edición de imágenes de ese tipo quedó completamente deshabilitada.

Contenidos generados por Grok y control interno

A la polémica se sumó la publicación de imágenes de menores por parte de Grok, el chatbot de X. Según se informó, algunas imágenes fueron generadas por “peticiones de usuarios”.

Otras publicaciones se produjeron “por error” del propio sistema, lo que amplió las críticas sobre los mecanismos de moderación. El funcionamiento del chatbot quedó en el centro del debate.

Elon Musk afirmó que no vio “ninguna imagen de una menor desnuda generada por Grok”. La declaración fue realizada en respuesta a las denuncias que circularon en la plataforma.

No obstante, el empresario reconoció que “puede haber ocasiones en que Grok hace algo inesperado”. Entre esos comportamientos mencionó la publicación de contenido no previsto.

Temas:

Elon Musk X

Seguí leyendo

Las más leídas

Meteorólogo anunció ingreso de masa de aire frío
PRONÓSTICO

"Prácticamente 10°C menos": meteorólogo adelantó que este jueves ingresa una masa de aire frío a Uruguay

Nube con forma de hongo sobre el área metropolitana
NUBES

Nube con forma de hongo sobre el área metropolitana: de qué se trata este fenómeno que podría ser una "tormenta de verano"

Vecinos de Belvedere cuestionan construcción del estadio de Liverpool: Van a hacer otro Parque Central
BELVEDERE

Vecinos de Belvedere cuestionan construcción del estadio de Liverpool: "Van a hacer otro Parque Central"

Playa de Punta del Este
PLAYAS

Desde Ciudad de la Costa hasta Barra del Chuy: los niveles de contaminación del agua en cada una de las playas del este

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos