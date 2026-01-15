Elon Musk limita la creación de imágenes con bikini con inteligencia artificial en X

X anunció esta madrugada un cambio en su política de contenidos , al informar que dejará de permitir la edición de imágenes de “ personas reales con ropa sugerente, como bikinis ” por intermedio de Grok, su herramienta de inteligencia artificial.

Según indicó la compañía, la medida se aplicará a “ todos los usuarios ”, incluidos los suscriptores de pago.

El anuncio se produjo luego de varios días de cuestionamientos públicos sobre el uso de esa función, donde los usuarios podían arrobar a Grok y pedirle que creara una imagen de personas reales con bikini. Ese contenido comenzó a circular de forma masiva y generó críticas sobre los límites de edición permitidos por la tecnología de Elon Musk.

Elon Musk logra inyección masiva de capital para xAI: la apuesta de los inversores en medio de la controversia por Grok

La semana pasada, el magnate había optado por limitar la función solo a los usuarios pagos de X, pero esa medida buscó reducir el alcance del contenido, pero no logró frenar las quejas.

Ante ese escenario, la red social resolvió “cancelar esta función para todos los usuarios”. Con ese cambio, la edición de imágenes de ese tipo quedó completamente deshabilitada.

Contenidos generados por Grok y control interno

A la polémica se sumó la publicación de imágenes de menores por parte de Grok, el chatbot de X. Según se informó, algunas imágenes fueron generadas por “peticiones de usuarios”.

Otras publicaciones se produjeron “por error” del propio sistema, lo que amplió las críticas sobre los mecanismos de moderación. El funcionamiento del chatbot quedó en el centro del debate.

Elon Musk afirmó que no vio “ninguna imagen de una menor desnuda generada por Grok”. La declaración fue realizada en respuesta a las denuncias que circularon en la plataforma.

No obstante, el empresario reconoció que “puede haber ocasiones en que Grok hace algo inesperado”. Entre esos comportamientos mencionó la publicación de contenido no previsto.