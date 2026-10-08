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¿Es IA o es real? Google hace pública su herramienta para detectar contenido artificial

El detector se basa en SynthID, una tecnología que agrega una marca de agua digital directamente en los píxeles de una imagen

8 de octubre de 2026 17:05 hs
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La herramienta SynthID Detector está disponible a nivel global y de manera generalizada desde este miércoles como ha anunciado Google, lo que permitirá a los usuarios verificar si un contenido ha sido creado con inteligencia artificial (IA).

Tras llegar primero a las manos de los profesionales de los medios de comunicación, la herramienta está ya disponible para el público a través de synthid.com, lo que permite a cualquier persona comprobar si una imagen, un vídeo o un clip de audio se ha creado con IA, como se indica en una nota de prensa.

SynthID Detector identifica contenidos generados no solo por la inteligencia artificial de Google, sino también por los socios de SynthID, entre los que se incluyen OpenAI, Nvidia, Kakao y, próximamente, Apple.

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El detector se basa en SynthID, una tecnología que agrega una marca de agua digital directamente en los píxeles de una imagen. Es una marca imperceptible para el ojo humano pero, a través de un programa informático, es detectable para su identificación

Google asegura que desde el lanzamiento de SynthID en 2023 han incluido marcas de agua más de 180.000 millones de imágenes y vídeos, además de 240.000 años de contenido de audio. Y recibimos regularmente más de un millón de solicitudes de verificación al día.

Europa Press

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