¿Es IA o es real? Google hace pública su herramienta para detectar contenido artificial

La herramienta SynthID Detector está disponible a nivel global y de manera generalizada desde este miércoles como ha anunciado Google, lo que permitirá a los usuarios verificar si un contenido ha sido creado con inteligencia artificial (IA).

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Tras llegar primero a las manos de los profesionales de los medios de comunicación, la herramienta está ya disponible para el público a través de synthid.com, lo que permite a cualquier persona comprobar si una imagen, un vídeo o un clip de audio se ha creado con IA, como se indica en una nota de prensa.

SynthID Detector identifica contenidos generados no solo por la inteligencia artificial de Google, sino también por los socios de SynthID, entre los que se incluyen OpenAI, Nvidia, Kakao y, próximamente, Apple.

El detector se basa en SynthID, una tecnología que agrega una marca de agua digital directamente en los píxeles de una imagen. Es una marca imperceptible para el ojo humano pero, a través de un programa informático, es detectable para su identificación