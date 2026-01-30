"Fue como Uruguay-Ghana 2010": el resonante triunfo del mejor uruguayo en Age of Empires a una "leyenda" del videojuego

Sebastián Gastelumendi no es solo el mejor jugador uruguayo de Age of Empires. Es uno de los mejores del mundo.

La semana pasada logró clasificarse al máximo evento en el Royal Albert Hall en Londres, uno de los teatros más emblemáticos del planeta, que tendrá a los mejores ochos del mundo, tras vencer a TheViper, uno de los mejores del mundo de este videojuego.

Explicó que ese cruce fue decisivo para meterse entre los ocho participantes. El impacto del resultado se amplificó por el perfil del rival, a quien describió como una “leyenda” del juego y como el jugador “históricamente” más reconocido dentro de la escena competitiva.

En su relato, Gastelumendi detalló que el camino no comenzó con ventajas. Dijo que en una primera instancia de clasificación, en la que entraban cuatro de ocho, no pudo avanzar y quedó en la posición número 14. Explicó que, según cómo se terminaba esa etapa, se asignaban beneficios para la instancia final, que era la de eliminación directa y también otorgaba cuatro cupos. Bajo ese formato, indicó que debió disputar duelos de eliminación directa.

Gastelumendi afirmó que, dentro de esa eliminación directa, jugó “seis o siete” series para llegar al cruce final. Precisó que el formato de esos enfrentamientos variaba según la ronda: algunas series eran al mejor de tres, otras al mejor de cinco y la última al mejor de siete. Al describir la situación de su rival, sostuvo que TheViper llegaba con una posición privilegiada por el formato anterior, lo que, según contó, le permitía jugar solo la última ronda para intentar clasificar a Londres.

El uruguayo explicó que la serie se definió por un margen mínimo y que la última partida fue “peleadísima”, al punto de que, según su descripción, no se sabía para quién era el resultado hasta el final.

También señaló que el partido tuvo una recepción intensa entre quienes lo siguieron, y no faltó la analogía futbolística. “Fue como un Uruguay-Ghana de 2010”, en referencia al nivel de tensión con el que lo acompañaron. En ese contexto, vinculó la emoción del cierre con el hecho de que el marcador terminó 4-3 en un al mejor de siete.

Gastelumendi remarcó que el triunfo tuvo dos dimensiones para él: el acceso a lo que describió como el torneo más prestigioso del juego y el hecho de haber dejado afuera a TheViper. Dijo que la eliminación del jugador danés era un hecho “histórico” y lo presentó como la primera vez, en “20 años o 15 años de juego”, que no participará de esa instancia.

Quién es Sebastián Gastelumendi

De 23 años, nacido en Montevideo, pero desde hace 16 años viviendo en Fray Bentos, “Sebas”, como lo apodan, integra el grupo de élite del circuito competitivo y figura dentro del top 10 mundial.

Su rutina se parece más a la de un atleta de alto rendimiento que a la de un gamer casual: entrena y compite entre cuatro y ocho horas por día, y ese nivel de dedicación le permitió sostenerse con premios y actividades vinculadas al juego.

Su vínculo con Age of Empires tuvo idas y vueltas. Lo jugó en la infancia durante un período breve, luego lo dejó por años y se volcó a otros títulos del género. El regreso llegó cuando volvió a engancharse con partidas multijugador y empezó a medir su nivel en un entorno competitivo.

El salto decisivo se dio en 2020, cuando una nueva edición del juego reactivó la escena internacional y multiplicó el interés por los torneos. Desde entonces, su carrera se aceleró: más práctica, mejores resultados y presencia constante en competencias.

En el circuito, los torneos suelen estar impulsados por relatores, marcas y empresas, con premios que otorgan decenas de miles. Gastelumendi compitió en eventos internacionales y llegó a ubicarse entre los mejores en certámenes de alto nivel.

Sus resultados lo llevaron a sumarse a Fox, un equipo francés de e-sports que lo respalda con recursos para mejorar el rendimiento, como instancias de entrenamiento conjunto y acompañamiento profesional. En ese esquema también aparece el trabajo con un psicólogo deportivo para sostener la concentración y manejar la presión. Desde hace un año integra el equipo argentino "Wonders".

Fuera de la competencia, en los últimos años ha combinado el alto rendimiento con la carrera de Ingeniería en Logística en UTEC, donde ya hizo la tesis y está a la espera del título. En este sentido, encuentra afinidades con la lógica y la administración de recursos del videojuego y la carrera.

Además diversifica ingresos: enseña a jugadores que buscan mejorar y transmite en Twitch, donde recibe apoyo de su audiencia mientras evalúa si dedicarse por completo a esta carrera.