Google Maps lanza "Ask Maps" con IA y actualiza su navegación con vista 3D

Google anunció una nueva función conversacional para Maps impulsada por Gemini y presentó una actualización de su experiencia de navegación con cambios visuales, indicaciones por voz más naturales y más información sobre el camino.

La nueva herramienta se llama “Ask Maps”: la función permite hacer preguntas complejas en lenguaje natural sobre situaciones cotidianas, opciones cercanas y planificación de viajes.

Google explicó que los usuarios podrán consultar, por ejemplo, dónde cargar el celular sin tener que esperar en una fila para comprar café. También podrán buscar una cancha pública de tenis con luces para jugar de noche.

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La compañía señaló que la función también servirá para organizar recorridos más amplios. En esos casos, Maps podrá sugerir paradas, mostrar direcciones, tiempos estimados de llegada y consejos aportados por otras personas.

De acuerdo con Google, Ask Maps personaliza sus respuestas con señales como los lugares que el usuario buscó o guardó en su cuenta. Eso le permite ofrecer sugerencias alineadas con preferencias previas y con la ubicación de otras personas involucradas en un encuentro.

En el ejemplo citado por la empresa, si alguien pregunta por un lugar para reunirse con amistades después del trabajo, el sistema podría considerar que esa persona prefiere restaurantes veganos. A partir de eso, Maps sugeriría opciones convenientes que incluyan ese tipo de propuesta.

Google indicó que Ask Maps ya comenzó a desplegarse en Estados Unidos e India en Android y iOS. La empresa agregó que la función estará disponible en computadoras de escritorio próximamente.

Una navegación con más contexto visual y alertas de ruta

La otra novedad anunciada por Google es una actualización de “Navegación inmersiva”. La experiencia incorpora una vista 3D que refleja edificios cercanos, pasos elevados y relieve del terreno dentro de la aplicación.

Maps también empezará a resaltar elementos del camino como carriles, cruces peatonales, semáforos y señales de pare. El objetivo, según la presentación, es que los conductores tengan más referencias visuales durante el trayecto.

La app ahora ofrecerá una vista más amplia de la ruta mediante acercamientos inteligentes y edificios transparentes. Eso busca ayudar a anticipar giros complejos y cambios de carril antes de llegar a esos puntos.

Google también actualizó la guía por voz para que suene más natural. En vez de limitarse a distancias o instrucciones rígidas, Maps podrá decir frases como: “Pasá esta salida y tomá la siguiente hacia Illinois 43 Sur”.

La compañía señaló además que la aplicación empezará a explicar los costos y beneficios de rutas alternativas. Entre esos casos, Maps podrá distinguir entre un trayecto más largo con menos tránsito y otro más rápido que incluya peajes.

La app también alertará sobre interrupciones en tiempo real, como obras viales o choques. Para eso usará datos provenientes tanto de la comunidad de Google Maps como de Waze.

Antes de iniciar el viaje, los usuarios podrán previsualizar el destino y su entorno con imágenes de Street View. Maps también ofrecerá recomendaciones sobre dónde estacionar antes de llegar.

A medida que el usuario se acerque al lugar, la aplicación marcará la entrada del edificio, el estacionamiento cercano y el lado de la calle en el que conviene ubicarse. Esas señales apuntan a reducir la incertidumbre en los últimos metros del trayecto.

Despliegue inicial y relación con cambios previos en Gemini

Durante una presentación con periodistas, Miriam Daniel, vicepresidenta de Google Maps, afirmó: “Nuestro equipo se propuso rediseñar la experiencia de conducción con el objetivo de eliminar la incertidumbre de los viajes”.

En la misma instancia, definió la actualización como “una transformación completa de la experiencia de navegación”. Las declaraciones fueron citadas por TechCrunch.

Daniel agregó que la nueva navegación incluye “elementos visuales rediseñados, nueva información del mundo real que llega en el momento justo y una guía más intuitiva”. Esa fue la descripción que presentó la ejecutiva durante el anuncio.

Google informó que Navegación inmersiva comienza a desplegarse en Estados Unidos. En los próximos meses, su disponibilidad se ampliará a dispositivos iOS y Android compatibles, además de CarPlay, Android Auto y vehículos con Google integrado.

El anuncio se produce después de que Google incorporara Gemini a Maps a fines del año pasado. Según el artículo, esa integración ya permitía responder preguntas sobre lugares en una ruta, dar información sobre temas como deportes o noticias y sumar eventos a un calendario.

La empresa también había empezado a usar Gemini con Street View para mejorar las instrucciones de navegación. En ese caso, las referencias pasaban a apoyarse en puntos cercanos, como estaciones de servicio, restaurantes o edificios conocidos, en lugar de indicar solo distancias.