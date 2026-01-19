Dólar
/ Ciencia y Tecnología / INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Grok en autos Tesla: el diálogo que Musk difundió y lo que dice la empresa sobre su uso

La empresa afirma que Grok permite emitir comandos de navegación y evitar el uso de la pantalla táctil durante el manejo.

19 de enero 2026 - 9:38hs
Bienvenida a Uruguay Tesla Cybertruck
Instagram @superautosuy

Un diálogo entre un conductor y Grok, el asistente de inteligencia artificial creado por xAI, la empresa de Elon Musk, se hizo viral en redes sociales después de que el empresario lo reposteara en su cuenta de X. La conversación muestra una modalidad de interacción por voz para planificar un trayecto, con pedidos detallados y respuestas que incluyen paradas sugeridas, tiempos aproximados y un destino final dentro de Nueva York.

En el intercambio, el conductor plantea que quiere “hacer un viaje por carretera a la ciudad de Nueva York”, pero suma condiciones antes de salir y la IA las entiende todas.

Pide parar a tomar café al menos dos veces, solicita una detención para comer y marca el orden del recorrido: un sitio para comer a una hora, luego un café a dos horas, otro a cuatro y, después, una ruta hacia “algún sitio de Nueva York” que el asistente considere divertido.

El asistente responde con una confirmación y una frase de encuadre del pedido. “Gran plan para el viaje por carretera a la ciudad de Nueva York. He configurado la ruta con paradas”, contesta, y a continuación detalla una secuencia de lugares con referencias a ciudades y estimaciones, como parte del mismo hilo de conversación.

La lista comienza con “Full Circle Bar & Grill en Watertown” como opción para comer, que el asistente ubica “a unos 10 minutos”. Luego propone “Passa Coffee en Syracuse” como primera parada de café “a una hora aproximadamente de aquí”, y más adelante “Beacon Coffee Co. en Beacon” para el segundo café, “a unas tres horas más”, antes de indicar el cierre: “Luego, directo a la diversión en Times Square”.

En la misma respuesta, el asistente agrega datos de viaje para contextualizar el itinerario. Indica que “el primer tramo es de solo 10 millas, 10 minutos” y que el total del recorrido queda en “unas cinco horas y media de trayecto”, según su estimación, sin que el diálogo precise el punto exacto de partida del conductor.

El intercambio termina con una respuesta breve del conductor, en tono de salida. “Gracias. Supongo que lo único que queda por hacer es emprender el viaje. ¡Vamos!”, y cierra la conversación que Musk reposteó como muestra de este tipo de interacción.

Lo que Tesla describe sobre Grok en autos

En su sitio web, Tesla explica que en sus autos se puede hablar con Grok, al que presenta como un compañero de inteligencia artificial desarrollado por xAI, dentro del vehículo y en modo manos libres. La compañía describe el uso como una conversación directa con el asistente mientras se está en movimiento, orientada a facilitar acciones sin intervención manual.

Tesla también indica que el usuario puede elegir la voz y la personalidad del asistente. Señala que se puede configurar un rango de estilos, que menciona como opciones que van desde un perfil “narrador” hasta otro “descontrolado”, dentro de la personalización disponible para el modo de conversación.

Además, la empresa vincula a Grok con funciones de navegación. Según esa descripción, se lo puede usar para emitir comandos de ruta, buscar un destino y llegar a él sin interactuar con la pantalla táctil del vehículo, en el marco de un uso por voz.

La web de Tesla incluye una advertencia sobre el estado de la función. La compañía aclara que Grok está actualmente en fase beta, según su propio texto, y lo presenta como parte de su oferta de herramientas de asistencia dentro del auto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elonmusk/status/2012571872257315112?s=20&partner=&hide_thread=false

