Guía astronómica de febrero en Uruguay: estos son los eventos que podés ver

El Observatorio Astronómico Los Molinos (OALM) divulgó los eventos astronómicos visibles desde Uruguay en febrero, destacando un mes de alta actividad en el firmamento.

Los observadores podrán disfrutar de múltiples conjunciones planetarias y alineaciones estelares que se distribuirán de forma equitativa a lo largo de las cuatro semanas.

El ciclo comienza el 1° de febrero con el fenómeno de la Luna llena . Este evento marca el punto de máxima iluminación del satélite natural, siendo visible durante toda la noche desde cualquier punto del territorio.

TECNOLOGÍA El sistema uruguayo de la UTEC que detecta al picudo rojo antes de ser visible al ojo humano con drones e IA

El 2 de febrero se producirá el primer encuentro cercano cuando la Luna se posicione junto a la estrella Régulo (la más brillante de la constelación de Leo y la 21ª más brillante del cielo nocturno) . Este fenómeno de conjunción será observable hacia el este a partir de las 21:30 horas .

La proximidad visual entre ambos cuerpos celestes se mantendrá durante el resto de la jornada nocturna, permitiendo una observación prolongada para quienes sigan el trayecto del firmamento.

Conjunción Luna-Spica

Para el 6 de febrero, el satélite se desplazará hacia una nueva alineación, esta vez con la estrella Spica.

La conjunción Luna-Spica podrá identificarse sobre el horizonte este a partir de las 23:00 horas.

Al igual que en el evento anterior, la visibilidad de este evento se extenderá por el resto de la noche, facilitando su identificación a medida que ganen altura en el cielo.

Cuarto menguante

El 9 de febrero el satélite entrará en su fase de Cuarto menguante. En esta etapa, la superficie iluminada de la Luna comienza a reducirse visualmente desde la Tierra.

Conjunción Luna-Antares

El 11 de febrero se registrará la conjunción Luna-Antares, un evento que requiere trasnochar para su avistamiento inicial. La formación será visible al este a partir de la 1:00 de la madrugada en la transición de la noche del 10 al 11.

Los observadores podrán seguir este encuentro cercano durante todas las horas previas al amanecer, destacando el brillo rojizo característico de la estrella Antares.

Luna nueva y eclipse anular de Sol

El 17 de febrero se producirá el evento más relevante del mes con la Luna nueva y un eclipse anular de Sol. Este fenómeno podrá verse en el sur de Sudamérica, el sur de África y la Antártida, además de los océanos Pacífico, Atlántico e Índico. Desde Uruguay no llegará a verse el fenómeno.

Durante el eclipse, la Luna no cubre totalmente el disco solar, creando un efecto de "anillo de fuego" característico de esta alineación astronómica.

Conjunción Luna-Mercurio

El 18 de febrero tendrá lugar la conjunción Luna-Mercurio, presentando una configuración visual de gran delicadeza en el cielo. Se podrá observar una fina Luna creciente muy cerca del planeta Mercurio hacia el sector oeste del firmamento.

Debido a su proximidad con el horizonte, el fenómeno solo será visible por pocos minutos inmediatamente después de la puesta de Sol, antes de que ambos se oculten.

Máxima elongación de Mercurio y conjunción con Saturno

El 19 de febrero Mercurio alcanzará su máxima elongación Este, su punto de mejor visibilidad en el cielo vespertino.

En la misma jornada se producirá la conjunción Luna-Saturno, visible al oeste a partir de las 20:30 horas.

El público podrá seguir este encuentro planetario hasta que se produzca la puesta de ambos astros, marcando una de las noches más activas para la observación planetaria.

Conjunción Luna-Pléyades

Para el 23 de febrero, el satélite natural se alineará con el cúmulo estelar de las Pléyades. El evento comenzará a ser visible a las 21:00 horas hacia el noroeste, ofreciendo una vista destacada de este grupo de estrellas jóvenes. La observación de la conjunción podrá realizarse de manera ininterrumpida desde ese horario y hasta que ocurra la puesta de la Luna bajo el horizonte.

Cuarto creciente

El 24 de febrero el calendario marca la llegada de la fase de Cuarto creciente. Durante este día, la Luna vuelve a mostrar la mitad de su cara iluminada, ganando presencia en el cielo nocturno tras el eclipse solar ocurrido una semana antes.

Esta fase es ideal para observar los cráteres lunares con instrumentos básicos, ya que las sombras proyectadas en la superficie resaltan el relieve del satélite.

Conjunción Luna-Júpiter-Cástor-Pólux

El mes finaliza el 27 de febrero con una conjunción entre la Luna, Júpiter, Cástor y Pólux. Se formará un triángulo visible al noreste a partir de las 21:00 horas, integrando al planeta más grande del sistema solar y las estrellas principales de Géminis.

Esta formación geométrica en el cielo se mantendrá visible por el resto de la noche, cerrando la agenda de eventos de febrero del Observatorio Los Molinos.