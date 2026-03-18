Uruguay es el segundo país de Latinoamérica que más usa Claude, la IA de Anhtropic

Uruguay figura en el puesto 46 entre 116 países en el uso de Claude, la herramienta de inteligencia artificial de Anthropic, según el Índice Económico de la compañía, con datos actualizados al 15 de enero de 2026

El relevamiento, que se concentra exclusivamente en el uso de Claude , analizó un total de 658 conversaciones .

Uno de los datos centrales del informe es que Uruguay aparece en el rango “medio alto” del índice de uso , una clasificación que busca identificar si un país usa Claude más o menos de lo esperado en función de su población. En ese esquema, los niveles definidos por Anthropic son liderazgo , medio alto , medio bajo , emergente y mínimo , lo que ubica a Uruguay en la mitad superior de la tabla. El país registró un índice de uso de 1.10x , cuando el valor esperado es 1 . Eso implica que, dentro de esta metodología, Uruguay muestra un uso de Claude por encima de lo previsto según su tamaño poblacional.

Según los datos, Uruguay es el segundo país de Latinoamérica que más usa Claude (solo superado por Perú en el puesto 43). De esta forma, supera a Chile (51), Colombia (58), Argentina (63), Brasil (66) y México (80) . En la parte más alta del ranking global aparecen Israel, Singapur y Estados Unidos , que son los tres países que encabezan la clasificación general elaborada por Anthropic sobre el uso de Claude.

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Programación, estudio y colaboración: cómo se usa Claude en Uruguay

El uso más frecuente de los uruguayos en Claude es para depurar y corregir código, con 7,3% de los casos observados. Detrás aparecen las tareas académicas de humanidades y ciencias sociales, con 4,4%, y la escritura y edición de ficción creativa, con 4,3%.

La lista de usos más comunes sigue con tareas académicas y materiales educativos en general, que representan 4,0%, y con construir, depurar y personalizar aplicaciones web, con 3,3%. También figura aprender lenguajes de programación y desarrollo de software, con 3,0%.

En un segundo escalón aparecen planificación de negocios, estrategia y emprendimiento, con 2,7%, y resolución de problemas técnicos de hardware y software, también con 2,7%. A eso se suma el desarrollo y resolución de sistemas de gestión empresarial, con 2,6%. En conjunto, esas categorías muestran que el uso de Claude en Uruguay se orienta de forma marcada a tareas de apoyo concreto en programación, operación técnica, aprendizaje y trabajo aplicado.

Esa tendencia también se refleja en los llamados usos más distintivos, es decir, los temas en los que Uruguay utiliza Claude más que el promedio global. El valor más alto aparece en aprender lenguajes de programación, con un índice de 1,8x, seguido por depurar y corregir código, con 1,7x, y por escritura creativa, también con 1,7x. Esos tres datos concentran parte importante del perfil local que muestra el informe.

Más abajo se ubican desarrollo de software de gestión empresarial, con 1,6x, resolución de problemas técnicos, con 1,3x, y tareas académicas de humanidades, también con 1,3x. En construcción de aplicaciones web y en planificación de negocios y emprendimiento, Uruguay aparece con 1,0x, lo que indica un comportamiento alineado con el promedio global de uso de Claude en esas categorías específicas.

Anthropic también incorpora una medición sobre “augmentation vs. automation”, que observa si las personas prefieren usar Claude de manera colaborativa o para delegar tareas por completo. En el caso de Uruguay, el gráfico muestra 52,73% en tareas colaborativas y 47,27% en automatización, una diferencia acotada que inclina el uso levemente hacia el trabajo conjunto con la herramienta.