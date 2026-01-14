Instagram comienza a desplegar la función "Tu algoritmo": qué significa

Instagram ha comenzado a lanzar su nueva función de 'Tu algoritmo' para todos los usuarios de habla inglesa a nivel global, de cara a personalizar el algoritmo de recomendación en 'Reels', además de permitir escoger tres temas de interés principal para este 2026.

La red social propiedad de Meta ya anunció el pasado mes de diciembre una nueva función de 'Tu algoritmo' con la que permitiría ajustar el algoritmo de recomendación para establecer los temas de los que se quieren ver más o menos sugerencias en el apartado de 'Reels', para lo que se ayudará de la inteligencia artificial (IA).

Ahora, Meta ha comenzado a lanzar esta opción para todos los usuarios de habla inglesa a nivel global, que podrán ajustar su algoritmo en la pestaña de 'Reels', desde los ajustes, añadiendo o eliminando temas según sus intereses.

Concretamente, este ajuste de 'Tu algoritmo' permitirá a los usuarios encontrar una serie de temas que la IA ha recopilado a partir de su actividad (deportes, películas de terror, pintura, música pop...), para seleccionar aquellos de los que quieran ver con más frecuencia o eliminar los que quieran ver menos.

Así lo ha detallado el responsable de Instagram, Adam Mosseri, en una publicación en Threads, donde ha agregado que, además, los usuarios con acceso a esta opción también podrán seleccionar tres temas que querrán encontrarse de forma recurrente en la red social durante este año 2026.

"Como es principios de año, por tiempo limitado también puedes indicarle a tu algoritmo los tres intereses principales que quieres ver más en 2026", ha explicado Mosseri.

Se ha de tener en cuenta que estas opciones de personalización no permiten decidir la cantidad de publicidad, contenido patrocinado o anuncios que se muestran en la red social.

Europa Press