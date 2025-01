"La adopción de bitcoin en Uruguay es lenta"

¿Por qué extraordinaria?

Es extraordinaria porque, en primer lugar, se aprobaron los ETF de Bitcoin el año pasado, lo que permite que cualquier persona pueda invertir en Bitcoin en la bolsa de Estados Unidos. Esto abre un mercado enorme. Además, aunque es mucho más fácil comprar un ETF que adquirir Bitcoin real, muchas personas no confiaban completamente por temas regulatorios. Ahora, con la aprobación en Estados Unidos y con Trump diciendo que quiere que el país sea la nación más importante en inteligencia artificial y cripto, la confianza ha cambiado radicalmente.

¿Los ETF no rompen la filosofía descentralizada de las cripto?

Son dos cosas distintas. Bitcoin, en su origen, tiene una filosofía de descentralización y no dependencia de los bancos. Pero se puede usar de varias maneras. Hay gente que dice "quiero Bitcoin para invertir", y otra que dice "no confío en los bancos, quiero tener mi propio dinero, sin depender de ninguna entidad centralizada". Son enfoques diferentes. Hay quienes solo buscan la inversión y prefieren los ETF porque les facilita la entrada al mercado. Otros no quieren saber nada con los ETF porque consideran que están centralizados y prefieren tener el activo genuino. No se puede ser fundamentalista en estas cosas; hay personas que estarán más interesadas en un aspecto y otras en otro.

¿Cuál es el mejor momento para entrar?

No hay un mejor momento. Si podés entrar, entrá ahora. La cuestión es cuál es tu objetivo. Si querés entrar como inversor, tenés que evaluar tu horizonte de tiempo. Bitcoin sigue ciclos, puede subir y luego bajar, pero si mantenés la inversión por al menos cuatro años, vas a estar bien. Mucha gente entra en los momentos alcistas y luego, cuando baja, se asusta y vende. Lo importante es entender que se trata de una inversión a largo plazo.

¿Cómo ves la adopción en Uruguay?

La adopción en Uruguay la veo lenta. Ha crecido, sin duda, pero en comparación con otros países es un crecimiento más pausado. En Argentina, por ejemplo, la adopción ha sido mucho más rápida debido a la necesidad que tienen, ya que no confían en los bancos, no pueden transferir dólares al exterior ni recibir dinero del exterior. Por lo tanto, encontraron en las criptomonedas una solución para hacer transferencias internacionales. En Uruguay la adopción ha sido más lenta porque no hay esa necesidad.

¿De qué depende que la adopción se agilice en Uruguay?

Depende de iniciativas tanto gubernamentales como privadas. En Argentina la necesidad impulsó la adopción, pero en Uruguay no existe esa urgencia. Se necesita un incentivo, ya sea regulatorio o de promoción. Hoy no es fácil comprar criptomonedas en Uruguay ni operar con ellas en los bancos, ya que muchos no aceptan transacciones relacionadas con criptoactivos. La nueva regulación del Banco Central podría facilitar su uso, pero aún falta más educación y confianza en la población para que se masifique.

¿Qué beneficios traería la adopción masiva de criptomonedas en Uruguay?

La adopción masiva podría atraer inversiones, talento y empresas tecnológicas al país. Empresas del ecosistema cripto buscarían instalarse en Uruguay si encuentran un entorno regulatorio claro y favorable. También podría diversificar la economía y brindar nuevas oportunidades de negocio para emprendedores locales. El uso de criptomonedas facilitaría el comercio internacional, eliminando intermediarios y reduciendo costos de transacción. Uruguay podría posicionarse como un hub tecnológico si aprovecha esta oportunidad.