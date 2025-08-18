Dólar
Microsoft revela las ocupaciones con mayor aplicabilidad de la inteligencia artificial

El ranking ubica en los primeros lugares a traductores, historiadores y asistentes de vuelo, seguidos por ventas y escritores

18 de agosto 2025 - 11:11hs
ChatGPT Image 18 ago 2025, 11_11_00

Un estudio de Microsoft, titulado "Las 40 ocupaciones con mayor puntaje de aplicabilidad de la inteligencia artificial", clasificó los empleos donde la IA tiene más potencial de integración.

El ranking ubica en primer lugar a intérpretes y traductores, seguidos por historiadores y asistentes de vuelo.

En las siguientes posiciones aparecen representantes de ventas, escritores y autores, y profesores de gestión agrícola y doméstica.

La lista continúa con profesores de negocios a nivel terciario, operadores telefónicos, especialistas en relaciones públicas, profesores de bibliotecología a nivel terciario y analistas de mercado e investigación.

Entre las ocupaciones mencionadas también figuran teleoperadores de ventas, periodistas, analistas de noticias y reporteros, junto con matemáticos y consultores de gestión.

El informe abarca un amplio rango de profesiones, desde actividades rutinarias hasta tareas de análisis y creación de contenidos, todas con distinto nivel de exposición a la IA.

Mollick: transformación más que pérdida

Ethan Mollick, uno de los científicos más reconocidos en inteligencia artificial aplicada, destacó que el estudio no debe interpretarse como una proyección de desempleo.

Según explicó, "se trata de una medida de la aplicabilidad de la IA, no de la pérdida de empleos". Esto implica que las ocupaciones identificadas pueden transformarse o incluso beneficiarse con la adopción de la tecnología.

El trabajo de Microsoft se centra en tres métricas: cobertura, completitud y alcance, utilizadas para evaluar en qué medida la IA puede integrarse en cada profesión.

Mollick subraya que la clasificación es una señal de cambio en la organización laboral, y no una predicción directa sobre reducción de puestos de trabajo.

Inteligencia Artificial Microsoft

