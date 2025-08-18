Microsoft revela las ocupaciones con mayor aplicabilidad de la inteligencia artificial

Un estudio de Microsoft , titulado "Las 40 ocupaciones con mayor puntaje de aplicabilidad de la inteligencia artificial", clasificó los empleos donde la IA tiene más potencial de integración.

El ranking ubica en primer lugar a intérpretes y traductores , seguidos por historiadores y asistentes de vuelo .

En las siguientes posiciones aparecen representantes de ventas , escritores y autores , y profesores de gestión agrícola y doméstica .

La lista continúa con profesores de negocios a nivel terciario , operadores telefónicos , especialistas en relaciones públicas , profesores de bibliotecología a nivel terciario y analistas de mercado e investigación .

Entre las ocupaciones mencionadas también figuran teleoperadores de ventas, periodistas, analistas de noticias y reporteros, junto con matemáticos y consultores de gestión.

El informe abarca un amplio rango de profesiones, desde actividades rutinarias hasta tareas de análisis y creación de contenidos, todas con distinto nivel de exposición a la IA.

Mollick: transformación más que pérdida

Ethan Mollick, uno de los científicos más reconocidos en inteligencia artificial aplicada, destacó que el estudio no debe interpretarse como una proyección de desempleo.

I keep seeing this paper (and the others like it) being misinterpreted. This is a measure of AI applicability, not job loss. That might mean the jobs are at risk, but it also can be the jobs that will be most benefitted by using AI, or those that will be most transformed by it. https://t.co/RJ2DcoRRtv — Ethan Mollick (@emollick) August 18, 2025

Según explicó, "se trata de una medida de la aplicabilidad de la IA, no de la pérdida de empleos". Esto implica que las ocupaciones identificadas pueden transformarse o incluso beneficiarse con la adopción de la tecnología.

El trabajo de Microsoft se centra en tres métricas: cobertura, completitud y alcance, utilizadas para evaluar en qué medida la IA puede integrarse en cada profesión.

Mollick subraya que la clasificación es una señal de cambio en la organización laboral, y no una predicción directa sobre reducción de puestos de trabajo.