Dólar
Compra 38,95 Venta 41,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
15°C
cielo claro
Jueves:
Mín  17°
Máx  21°

Siguenos en:

/ Ciencia y Tecnología / SAM ALTMAN

OpenAI permitirá contenido erótico en ChatGPT para "adultos verificados" desde diciembre

El CEO de OpenAI, Sam Altman, anunció que la compañía aplicará un sistema de control de edad y habilitará contenido sexual explícito solo para usuarios adultos, como parte de su principio de “tratar a los adultos como adultos”.

15 de octubre 2025 - 6:44hs
Sam Altman
Sam Altman Lex Fridman

El CEO de OpenAI, Sam Altman, anunció que la empresa permitirá contenido erótico para usuarios verificados adultos a partir de diciembre. “En diciembre, a medida que implementemos el control de edad más completamente y como parte de nuestro principio de ‘tratar a los adultos como adultos’, permitiremos incluso más, como erotismo para adultos verificados”, señaló.

Altman explicó que la decisión forma parte de una nueva etapa de flexibilización de las restricciones de ChatGPT, luego de haber “mitigado los problemas graves de salud mental” detectados en versiones anteriores.

El CEO indicó que la empresa planea lanzar una nueva versión de ChatGPTque permitirá comportamientos más cercanos a los que gustaban de la versión 4o”.

Más noticias
el esquema circular que podria convertir a la ia en la proxima gran burbuja
Tecnología y finanzas

El esquema circular que podría convertir a la IA en la próxima gran burbuja

con el respaldo de nvidia, elon musk consigue captar 20.000 millones de dolares para su empresa xai e intensifica la batalla con openai

Con el respaldo de Nvidia, Elon Musk consigue captar 20.000 millones de dólares para su empresa xAI e intensifica la batalla con OpenAI

Si querés que tu ChatGPT responda de forma muy humana, use muchos emoji o actúe como un amigo, debería hacerlo”, afirmó Altman, quien subrayó que los cambios no buscan “maximizar el uso, sino ofrecer más opciones según las preferencias del usuario”.

Temas:

OpenAI Sam Altman

Seguí leyendo

Las más leídas

Fede Valverde ante Pachuca en el Mundial de Clubes
ESPAÑA

Se conocieron los sueldos anuales de los futbolistas de Real Madrid y Federico Valverde ocupa un lugar de privilegio

Empleadas domésticas 

Amas de casa aceptan que empleadas domésticas tengan tres categorías laborales

Sebastián Soria recibe instrucciones de su técnico de Qatar, el español Julen Lopetegui, para ingresar por las Eliminatorias asiáticas
FÚTBOL

El futbolista uruguayo que con casi 42 años, clasificó este martes al Mundial 2026 con otra selección

Llamado laboral de OSE para contratar a 230 peones: pide Primaria completa y ofrece sueldo de más de $46 mil
OPORTUNIDAD

Llamado laboral de OSE para contratar a 230 peones: pide Primaria completa y ofrece sueldo de más de $46 mil

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos