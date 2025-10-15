OpenAI permitirá contenido erótico en ChatGPT para "adultos verificados" desde diciembre

Sam Altman Lex Fridman

El CEO de OpenAI, Sam Altman, anunció que la empresa permitirá contenido erótico para usuarios verificados adultos a partir de diciembre. “En diciembre, a medida que implementemos el control de edad más completamente y como parte de nuestro principio de ‘tratar a los adultos como adultos’, permitiremos incluso más, como erotismo para adultos verificados”, señaló.

Altman explicó que la decisión forma parte de una nueva etapa de flexibilización de las restricciones de ChatGPT, luego de haber “mitigado los problemas graves de salud mental” detectados en versiones anteriores.

El CEO indicó que la empresa planea lanzar una nueva versión de ChatGPT “que permitirá comportamientos más cercanos a los que gustaban de la versión 4o”.

“Si querés que tu ChatGPT responda de forma muy humana, use muchos emoji o actúe como un amigo, debería hacerlo”, afirmó Altman, quien subrayó que los cambios no buscan “maximizar el uso, sino ofrecer más opciones según las preferencias del usuario”.