El CEO de OpenAI, Sam Altman, anunció que la empresa permitirá contenido erótico para usuarios verificados adultos a partir de diciembre. “En diciembre, a medida que implementemos el control de edad más completamente y como parte de nuestro principio de ‘tratar a los adultos como adultos’, permitiremos incluso más, como erotismo para adultos verificados”, señaló.
OpenAI permitirá contenido erótico en ChatGPT para "adultos verificados" desde diciembre
El CEO de OpenAI, Sam Altman, anunció que la compañía aplicará un sistema de control de edad y habilitará contenido sexual explícito solo para usuarios adultos, como parte de su principio de “tratar a los adultos como adultos”.