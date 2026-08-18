OpenAI presenta ChatGPT diseñado para adolescentes: cómo funcionan las protecciones

OpenAI presentó este martes ChatGPT para Adolescentes , una versión de su chatbot diseñada específicamente para menores de 13 a 17 años que se asignará automáticamente a cualquier usuario que el sistema detecte como menor de 18 años.

La plataforma combina funciones de aprendizaje con medidas de protección activadas por defecto, sin necesidad de configuración adicional.

La versión para adolescentes incluye un Modo Estudio que guía a los estudiantes mediante preguntas orientadoras en lugar de proporcionar respuestas directas. Si un adolescente solicita resolver un problema de matemática, por ejemplo, ChatGPT le propone pasos intermedios y lo ayuda a llegar a la solución por su cuenta.

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Además, la plataforma cuenta con recordatorios que detectan cuando un estudiante intenta "atajar" una tarea y lo redirige al Modo Estudio para resolver problemas paso a paso. También ofrece cuestionarios y visualizaciones que permiten a los adolescentes practicar, poner a prueba sus conocimientos y graficar conceptos complejos. Una función llamada "Horas de Estudio" permite que los adolescentes o sus padres configuren momentos del día en los que el Modo Estudio se activa automáticamente, facilitando la creación de rutinas de estudio.

OpenAI también anunció una alianza estratégica con CodeAI para proporcionar a estudiantes y educadores herramientas que les permitan entender cómo funciona la IA, dirigirla, cuestionarla y crear con ella.

Protecciones y control parental

Las protecciones de seguridad están activadas por defecto para todos los adolescentes. La plataforma reduce la exposición a contenido que pueda ser dañino o inapropiado, con medidas específicas en áreas de riesgo como autolesiones, violencia, trastornos alimentarios, actividades peligrosas y contenido sexual explícito.

Los padres con cuentas de adolescentes vinculadas pueden establecer horarios de silencio, administrar configuraciones y recibir notificaciones de seguridad en situaciones de alto riesgo. Las nuevas notificaciones incluyen alertas sobre trastornos alimentarios, y la plataforma limita la información compartida con adultos en momentos donde el apoyo presencial puede ser más importante.

ChatGPT también muestra avisos cuando un adolescente intenta subir imágenes sensibles, advirtiéndole que no comparta archivos privados. El modelo fue actualizado para reforzar el comportamiento apropiado para menores: no usa lenguaje romántico ni fomenta dependencia emocional, y se identifica constantemente como una herramienta de IA.

OpenAI indicó que incluyó recordatorios en la interfaz para que los adolescentes tomen descansos y desconecten. Las opciones de personalización, como colores de acento y variaciones de voz, permiten sentir la experiencia más personal sin difuminar la línea entre una herramienta útil y una relación humana.