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ChatGPT registrará el uso de la computadora de los usuarios para "comprender mejor" cómo trabajan

Se trata de una función opcional que ayudará a entrenar y mejorar la inteligencia artificial para que sea "más útil"

17 de agosto de 2026 9:56 hs
OpenAI es más conocida por su chatbot ChatGPT, que es utilizado por cientos de millones de personas cada semana.
OpenAI es más conocida por su chatbot ChatGPT, que es utilizado por cientos de millones de personas cada semana. Getty Images

OpenAI ha anunciado una nueva característica de ChatGPT que podrá capturar la actividad de los usuarios en la computadora, como las aplicaciones que utilizan o los 'emails' que responden, para aprender de ella y mejorar sus capacidades de agente.

El historial de la computadora (Computer History) se ha incorporado al popular 'chatbot' para "comprender mejor" el trabajo que realizan los usuarios, estando inicialmente disponible en Mac, aunque llegará también a Windows.

Según ha explicado el responsable de Uso de computadora e Interfaces de Frontera en OpenAI, Ari Weinstein, en la red social X, se trata de una función opcional que ayudará a entrenar y mejorar la inteligencia artificial para que sea más útil.

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En concreto, este historial permitirá a ChatGPT acceder a un aprendizaje individualizado de todo lo que hacen los usuarios, que se reflejará en un diario para que pueda consultarse. Esto incluye, además del uso del teclado y la computadora, el acceso a aplicaciones y los correos que se consulan o responden.

Según Weinstein, con esta función ChatGPT ayudará a "completar tareas que estás a mitad de hacer" y podrá "sugerir habilidades y automatizaciones" personalizadas. Esto también se reflejará en el historial, donde se indicarán las tareas completadas, las que se harán a continuación y las que quedan pendientes.

Esta opción recuerda a la función introducida por Meta a nivel interno con la que registra la actividad de los empleados para entrenar sus modelos de inteligencia artificial.

Europa Press

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