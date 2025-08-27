Dólar
/ Ciencia y Tecnología / ESTACIONES

Primavera 2025: a qué hora exacta cambia la estación en Uruguay

La primavera comenzará de forma oficial en Uruguay en la tarde del 22 de septiembre, marcando el inicio astronómico de la estación.

27 de agosto 2025 - 16:04hs
20240918 Gente caminando, una mujer usando gorro de espaldas, primavera, estado del tiempo, buen tiempo.
Foto: Inés Guimaraens

El Observatorio Astronómico Los Molinos confirmó que la primavera en Uruguay comenzará el 22 de septiembre de 2025 a las 15:20, hora local.

El cambio de estación se produce con el equinoccio de septiembre, cuando el Sol cruza el ecuador celeste en dirección sur.

Este evento astronómico marca el inicio de la primavera en todo el hemisferio sur, en base a criterios definidos por la dinámica solar. Durante el equinoccio, el día y la noche tienen casi la misma duración, fenómeno observable en todo el planeta.

La duración total de la primavera será de 89 días, 20 horas y 43 minutos, finalizando con el solsticio de verano en diciembre.

Este evento no guarda relación con el clima, sino con la posición relativa de la Tierra respecto al Sol.

Primavera Uruguay Sol

