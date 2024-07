¿Puedo usar mis redes sociales en horario de trabajo? Los casos que ya tienen sentencias judiciales en Uruguay

En 2018 una trabajadora de la salud fue despedida por una publicación en Facebook. “Que se hace en estos casos lamentables la AMSJ (quiso escribir ASSE) Femi San José. Decepción total te morís no más”. Luego publicó un comentario a ese posteo que decía: “la asistencia lamentable, nosotros sin mando damos lo mejor de nosotros por los pres sin discriminar pero los mandamás no tienen ni la puta idea. Hasta que les toque y seguro les tocará es ley de vida”. La justicia entendió que cometió una transgresión de las obligación de lealtad y buena fe.

Dichos “antisemitas” en Facebook

En 2019, en campaña electoral, un trabajador que publicó un comentario político por las elecciones de es año: “Los judíos que votan a Lacalle muy preocupados por el comunicado de APU (Asociación de la Prensa Uruguaya) y muy contentos de compartir la coalciión multicolor con el nazi de Manini y su séquito”. Se refería a un comunicado que fue tildado por muchos por antisemita y por el que APU pidió disculpas.

La justicia finalmente consideró que la situación no debía ser abordada como notoria mala conducta y tampoco debería considerarse como despido abusivo. “Obviamente podían sancionarlo o incluso despedirlo, pero abonando la indemnización legal”, dice la resolución.

El video de un conductor-cobrador de un ómnibus que terminó en la Suprema Corte de Justicia

En 2019, un conductor-cobrador de una empresa de transporte colectivo fue despedido por realizar múltiples publicaciones en Facebook en video que criticaban y afectaban la reputación de la empresa y sus clientes. A pesar de las advertencias, el trabajador continuó con su comportamiento.

El hombre dijo que siempre tuvo una conducta intachable, que nunca había sido sancionado e indicó que sus afirmaciones se amparaban en su derecho constitucional de expresarse libremente. La empresa le pidió que eliminara la publicación y él lo hizo.

En primera instancia, la justicia entendió que había notoria mala conducta, pero en segunda instancia no. Esto derivó a la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué definió? Por unanimidad entendió que sí hubo “notoria mala conducta”.

Otro trabajador de la salud despedido por comentar sobre su empleador

Un trabajador del sector salud fue despedido por hacer un comentario en Facebook que criticaba severamente a su empleador. La persona comentó la publicación de un tercero que decía: “buenos días señora, yo trabajo en XX y la verdad esto es como en todas las mutualistas, es un negocio, si no tenés plata suerte? Que tenga buen día”.

El empleador le inició un sumario y determinó su despido por notora mala conducta. Ese comentario,s egún la empleadora,, comprometió su prestigio ya que dejó entrever una suerte de “mercantilización de la salud”, según describe el libro de Felipe Lasarte.

La justicia entendió que no reviste la gravedad de “notoria mala conducta” porque la demandada no indicó de manera fehaciente cuáles fueron las consecuencias de la publicación.

Acusación falsa de favores sexuales

Un trabajador fue despedido por realizar comentarios ofensivos y amenazas veladas en Facebook contra su empleadora. Estas publicaciones dañaron gravemente la reputación de la empresa y violaron la confianza y lealtad esperadas del empleado. La justicia ratificó el despido por notoria mala conducta. Según la sentencia, la persona la acusó a su empleadora de ascender a trabajadores a cambio de favores sexuales.

Uso de redes sociales en horario de trabajo

Un trabajador fue despedido porque no prestaba atención a sus tareas, pasaba mucho tiempo en su celular y usaba equipos de la empresa para asuntos personales. Las publicaciones en Facebook mostraban que subía fotos en horario laboral y hablaba de otras actividades laborales. Él quiso demostrar que hubo despido abusivo, pero la justicia lo desestimó.

La hora que publicaba en Facebook hizo que la despidieran

Una trabajadora fue despedida en 2018 por no cumplir con su horario de trabajo. El empleador comprobó el incumplimiento a través de publicaciones en Facebook. Para Lasarte resulta interesante cómo la justicia valoró el incumplimiento a partir del horario en que publicaba en la plataforma de Mark Zuckerberg. El Tribunal consideró estas publicaciones como prueba suficiente para justificar el despido.

Conversaciones privadas en redes que llegaron al empleador

Un trabajador de un hotel fue sancionado con diez días de suspensión por comentarios en conversaciones privadas en Facebook que llegaron al empleador a través de capturas de pantalla. El Tribunal anuló la sanción al considerar que estos comentarios eran de carácter privado y no dirigidos al ámbito laboral, y obligó a la empresa a pagarle a la persona los jornales perdidos.

Trabajador despedido por subir videos en horario laboral

Un trabajador del área de salud fue despedido por subir videos a Facebook sin autorización en horario laboral. El Tribunal concluyó que el despido fue una medida exagerada porque no se probó que el video causara daño significativo al empleador. El tribunal también entendió que no hubo prueba de que el video “se haya viralizado”.

El caso de una trabajadora de 40 años

Una trabajadora con 40 años de antigüedad en la empresa fue despedida por usar su celular para asuntos personales durante el trabajo. La Suprema Corte determinó que la falta no era lo suficientemente grave para justificar el despido, considerando la falta de sanciones previas y la antigüedad de la trabajadora.

Vinculados a la actividad sindical y redes sociales

Delegados sindicales desvinculados por publicaciones injuriantes en Facebook

Dos delegados sindicales, presidenta y tesorero del sindicato de una empresa, fueron desvinculados debido a publicaciones injuriantes en Facebook.

Publicaciones:

28/1/22: Publicación en la que se criticaba a la empresa por cerrar mesas de reclamos y pedir la renuncia de los trabajadores a cualquier tipo de transacción con la empresa.

Publicación en la que se criticaba a la empresa por cerrar mesas de reclamos y pedir la renuncia de los trabajadores a cualquier tipo de transacción con la empresa. Otra publicación: Se calificaba al dueño de la empresa de "explotador y verdugo de su personal".

El tribunal dijo que no hubo despido antisindical y rechazó el pedido de anular el despido.

Despido por notoria mala conducta por filmación de asamblea y lugares de trabajo

Una trabajadora fue despedida por grabar pasajes de una asamblea y otros lugares de trabajo mediante WhatsApp. El video luego se subió a Facebook, aunque nunca se pudo probar que fuera ella. El tribunal entendió que la conducta no era suficiente para justificar el despido.

Entre la libertad de expresión y la libertad sindical

Una trabajadora sindical fue despedida por notoria mala conducta debido a publicaciones injuriantes en X e Instagram, en las cuales acusaba a los directivos de robar la dignidad y maltratar a los trabajadores.

“Los señores J.J. y M.M. vulneran derechos, despiden delegados sindicales y abusan y maltratan de los trabajadores y trabajadoras de @XX. Hasta cuándo las autoridades competentes van a permitir este saqueo? Son ladrones que se quedan con nuestros salarios y nuestros aportes. Hasta cuándo? @frente_amplio @pictntuy @marcelobadalacnt”, posteó en Instagram.

La Suprema Corte de Justicia confirmó la sentencia que indicó que no existió notoria mala conducta de la trabajadora. La publicación no se consideró con entidad y gravedad suficiente para justificar un despido por notoria mala conducta. La sentencia ordenó la reinstalación y el pago de los salarios impagos de la trabajadora.