La reacción de APU tras acusación de antisemitismo por comunicado contra Petinatti

El Consejo Directivo Central de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) pidió disculpas por si "alguien se ha sentido ofendido" por "el tono" en el que se refirió en un comunicado a Orlando Petinatti a raíz del conflicto que se generó entre el comunicador y el presidente del sindicato, Fabián Cardozo.

El cruce público entre ambos iniciado el 6 de noviembre llevó a que APU publicara un comunicado en el que reclamó a Petinatti que rectificara sus palabras hacia Cardozo. En el texto se refiere al comunicador por sus dos apellidos, Nieuchowicz Abramovich, en varias oportunidades. En cambio nombra al presidente de la gremial solo por su primer apellido. Eso generó la reacción entre otros del director de la organización judía B'nai B'rith para América Latina, Eduardo Kohn, que lo consideró "una agresión antisemita" que alienta e incita al odio.

En un nuevo mensaje vía Twitter, APU señaló que no "existió intención de ofender ni mucho menos discriminar al comunicador por razones de raza, religión o género".

Atento a la polémica generada con @OPetinatti , desde el Consejo Directivo Central de APU se expresa que en el comunicado emitido anteriormente, no existió intención de ofender ni mucho menos discriminar al comunicador por razones de raza, religión o género ( sigue ) — APU (@apu_uy) November 12, 2019

La directiva del sindicato de los periodistas agregó que "no sería coherente" haberlo hecho por "los principios" que la "organización defendió históricamente".

"Se pretendió darle formalidad a la cuestión, al referirnos al comunicador por su nombre real", sostuvo la APU. "No obstante, si cometimos algún error en la redacción o tono del comunicado y alguien se ha sentido ofendido, solicitamos desde ya, las disculpas del caso", concluyó.

El diferendo

El cruce mediático se inició hace unos días luego de que Cardozo hiciera un móvil en el programa Cocineros uruguayos de Patricia Wolf en TNU. En el programa, donde Petinatti estaba como invitado, se le dio paso a un móvil donde el periodista entrevistó durante casi 10 minutos a los ministros Jorge Basso, María Julia Muñoz y al presidente de ASSE, Marcos Carámbula. Al regresar a estudios, Petinatti dijo entre risas: "Qué comida nos acabamos de comer". Luego, se agachó, sacó un huevo de gallina de abajo de la mesa de la cocina del programa y agregó: “Pará un segundo, que después de lo que vi se me acaba de caer un huevo”.

El diferendo continuó hasta este lunes cuando APU difundió un comunicado en el que pidió a Petinatti que rectifique sus palabras hacia Cardozo. Allí, la organización se refierió al comunicador por sus dos apellidos, Nieuchowicz Abramovich.

El director de la B'nai Brith respondió y consideró "repudiable cometer una agresión antisemita para expresar una opinión alentando e incitando al odio discriminatorio agraviando a la democracia". Además, hubo varios periodistas que criticaron a APU por esta afirmación.

Petinatti se refirió en su programa Malos Pensamientos al comunicado de APU y criticó a Cardozo.

"No solo no me ofenden sino que me siento orgulloso de mis raíces, de mi historia, y para nada oculto mis orígenes aunque mi personaje sea Orlando Petinatti", comentó.