Qué son los agentes de la IA y qué piensan Sam Altman y Mark Zuckerberg sobre ellos

Ya no es solo que vos le pidas a la inteligencia artificial algo. Es que la inteligencia artificial haga todo el proceso por vos.

La primera empresa que dio el primer paso en este rubro fue Anthropic, que la semana pasada presentó una actualización de su modelo Claude Sonnet 3.5. Allí presentó una versión, por ahora solo disponible para desarrolladores, que permite que la IA tome control de tu computadora luego de que un usuario le pida algo.

Embed - Claude | Computer use for coding

Con el objetivo de evitar desinformación y fraude, no se le puede pedir que postee en redes sociales y se le restringieron varias funciones. Pero demostraron algunos ejemplos que dejaron a más de uno boquiabierto. Por ejemplo, la posibilidad de crear una página web de manera autónoma con una temática de los 90 o copiar todo lo que estaba en una ventana de Excel y pegarlo en un formulario en otra ventana.

Qué dicen otros gurúes de la IA

OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, aún no lanzó un agente. Sam Altman, su CEO, reflexionó sobre algunas potencialidades que tendría a futuro.

"Cuando la gente habla de un agente de IA actuando en su nombre, el ejemplo principal que suelen dar es algo como: 'Oh, puedes pedirle al agente que reserve una mesa en un restaurante' y ya sea que lo haga mediante una API o llame al restaurante, es algo realmente molesto de hacer. Pero, ¿qué tal si, en lugar de llamar a un solo restaurante para hacer una reserva, el agente llamara a 300 y averiguara cuál tiene la mejor comida o algún detalle especial? Aunque eso sería realmente molesto si tu agente llamara a tantos lugares, si es otro agente quien responde en esos 300 sitios, entonces no hay problema, y puede ser algo masivo, paralelo, que un humano no podría hacer", dijo.

Durante el DevDay de OpenAI, Altman dijo: "Imaginen un agente que pueda realizar una tarea de dos días y regresar con un producto valioso".

Mark Zuckerberg, fundador de Facebook y CEO de Meta, dio su mirada sobre este tema en una entrevista hace un mes con Rowan Cheung: "Mi visión es que cada negocio [...] pueda, con pocos pasos, crear un agente de IA que los represente en áreas como soporte al cliente, ventas, y comunicación".

“Creo que en el futuro cada negocio, así como ahora tiene un correo electrónico, una página web y presencia en redes sociales, también tendrá un agente de IA con el que sus clientes puedan interactuar", dijo.

Zuckerberg se imagina un mundo con "cientos de millones, quizás billones de agentes de IA". Aseguró que cada usuario o negocio podrá tener su propio agente, diseñado para satisfacer necesidades específicas.