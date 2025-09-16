Dólar
Compra 38,95 Venta 41,45

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
14°C
nubes
Miércoles:
Mín  14°
Máx  21°

Siguenos en:

/ Ciencia y Tecnología / STREAMING

Spotify añadió una función muy esperada por los usuarios gratuitos

Los usuarios ahora podrán buscar y reproducir cualquier canción o pódcast que deseen

16 de septiembre 2025 - 9:11hs
Spotify
Spotify STEFANI REYNOLDS / AFP

Spotify ha extendido algunas funciones, hasta ahora exclusivas de Spotify Premium, a la versión gratuita de la plataforma, como es la capacidad de buscar y reproducir cualquier canción o acceder directamente a contenido compartido por redes sociales, dejando de lado la reproducción aleatoria obligatoria.

Una de las cuestiones que caracterizaba a la versión gratuita de Spotify frente a la de pago es que los usuarios no podían seleccionar una canción concreta para escucharla, sino que estaban limitados a un modo aleatorio y dependían de este para la música reproducida.

Ahora, de cara ayudar a los oyentes a acercarse a los artistas que les gustan, la plataforma de música en 'streaming' ha compartido su intención de mejorar la experiencia de los usuarios que utilizan la versión gratuita de la 'app', añadiendo nuevas opciones disponibles en la versión Premium a las ya existentes de la opción gratuita, como los Mensajes, las 'daylist' y las listas de reproducción seleccionadas por el equipo editorial de música.

Más noticias
las funciones con las que gemini le saca ventaja a chatgpt
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Las funciones con las que Gemini le saca ventaja a ChatGPT

gemini supera a chatgpt en las tiendas de apple y google en uruguay
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Gemini supera a ChatGPT en las tiendas de Apple y Google en Uruguay

Así, con el objetivo de facilitar la forma de escuchar, conectar y compartir música de forma gratuita, Spotify ha anunciado que los usuarios ahora podrán buscar y reproducir cualquier canción o pódcast que deseen, con tan solo pulsar el botón de reproducir en la 'app'.

Siguiendo esta línea, como ha compartido la compañía en un comunicado, los usuarios que utilicen la versión gratuita de Spotify también podrán buscar sus temas, discos o pódcast favoritos en la plataforma y comenzar a escucharlos automáticamente.

De la misma forma, también se ha extendido la opción de escuchar las canciones compartidas por otros usuarios a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería instantánea. Según ha explicado Spotify, bastará con pulsar el link recibido en el mensaje compartido para abrir la canción en la aplicación y comenzar a escucharla.

Por otra parte, los usuarios de la versión gratuita también podrán crear sus propias 'playlist' de canciones, poniendo un título a la lista de reproducción y añadiendo algunas canciones. Tras ello, la propia plataforma comenzará a recomendar distintos temas relacionados para añadirlos "con solo tocar un botón".

Igualmente se ha añadido la función de diseñar portadas de listas personalizadas en Spotify, que ya está disponible en 128 mercados a nivel global y permite aportar un toque personal al seleccionar los colores, imágenes y efectos de texto. También podrán acceder a las canciones de las letras deslizando hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.

Todas estas opciones estaban disponibles de forma exclusiva para los usuarios suscritos a Spotify Premium, sin embargo, ahora se han extendido a los usuarios que utilizan la opción gratuita del servicio de 'streaming', de cara a ofrecer más control sobre lo que escuchan.

Igualmente, Spotify ha recordado que los usuarios de la versión gratuita pueden seguir descubriendo música adaptada a cada momento del día con las 'daylists'. De la misma forma, podrán descubrir nuevos sonidos con las listas de reproducción de Descubrimiento Semanal o el Radar de Novedades.

En el caso de otras funciones, como la recién lanzada del audio sin pérdidas o las listas generadas por inteligencia artificial, siguen siendo exclusivas para los usuarios suscritos a la versión Premium de Spotify, así como la ausencia de publicidad.

Temas:

Spotify

Seguí leyendo

Las más leídas

Tres oficiales de la Armada muy comprometidos en el caso de desaparición de decenas de toneladas de carne
INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA

Tres oficiales de la Armada muy comprometidos en el caso de desaparición de decenas de toneladas de carne

Meteorólogos anunciaron mal tiempo para esta semana
PRONÓSTICO

"Tendremos varios problemas": meteorólogos anunciaron la llegada de un frente frío y un ciclón que se intensificará el fin de semana

Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, Sofía Balbi y Luis Suárez
DIVISIONAL D

El comentario de Lionel Messi con respuesta de Luis Suárez que revolucionó las redes sociales de Deportivo LSM

La ciclovía en 18 de Julio
TRANSPORTE

Transporte público: con reparos al plan del gobierno, Bergara propuso que el túnel para ómnibus en 18 de Julio sea a partir de Ejido

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos