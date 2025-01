Todas las claves de DeepSeek, la bomba china que tumba a ChatGPT, NVIDIA y las Big Tech norteamericanas

Hace dos años que OpenAI consiguió el efecto Coca-Cola con su producto estrella, ChatGPT. Pero el nuevo bombazo, que en este caso más bien sería el efecto Bruce Lee, lo han dado DeepSeek-R1 y Qwen 2.5, increíblemente baratos en su desarrollo y de código abierto. Ambos, made in China.

La gente común, que no pertenece a la comunidad de expertos en IA –los de verdad, no los del hype–, apenas conoce la existencia de otras IA, y mucho menos si son o no libres, de código abierto. Hace tiempo que existen alternativas a ChatGPT como Gemini, de Alphabet, que también es una corporación privada norteamericana. Y entre las IA de código abierto, la más usada es LLaMA (Large Language Model Meta AI), que ha servido de base al desarrollo de ALIA, la IA española de código abierto que acaba de estrenarse.