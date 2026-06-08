Una empresa con presencia en Uruguay fue elegida por Madrid para desarrollar un proyecto de inteligencia artificial aplicada a la gestión urbana

MuniDigital , empresa especializada en tecnología para gobiernos y con operaciones en Uruguay , fue seleccionada por el Ayuntamiento de Madrid para desarrollar un proyecto de inteligencia artificial orientado a mejorar la fiscalización del espacio público .

La compañía fue una de las ocho organizaciones elegidas entre 184 postulaciones internacionales presentadas en DesafIA Madrid , una iniciativa de innovación impulsada por el Ayuntamiento de Madrid y Gobe Ventures para resolver desafíos concretos de gestión pública mediante inteligencia artificial.

El proyecto se implementará en el Distrito de Villaverde y permitirá validar una nueva solución denominada InspectIA , diseñada para asistir a los equipos municipales en la detección, análisis y gestión de posibles incumplimientos vinculados a la ocupación de la vía pública .

Con la presencia de una delegación uruguaya, más de 100 líderes regionales participaron de un foro sobre inteligencia artificial y gestión pública a cargo de la red RIL, BID Lab y GovTech Connect

Enciso participará este viernes en Buenos Aires en foro sobre inteligencia artificial que reunirá a gobiernos, expertos y líderes tecnológicos

La iniciativa toma como punto de partida experiencias ya implementadas por MuniDigital en distintos gobiernos de América Latina.

Uno de los antecedentes más relevantes es el proyecto "Auto Mal Estacionado", desarrollado junto a la Municipalidad de Córdoba (Argentina), donde la ciudadanía puede reportar infracciones de tránsito mediante una aplicación móvil que guía la captura de fotografías, registra geolocalización, sello de tiempo y otros metadatos que permiten garantizar la trazabilidad y validez de la evidencia.

La experiencia demostró que la tecnología puede ampliar la capacidad de fiscalización de una ciudad incorporando a la ciudadanía como fuente de información confiable y estructurada.

InspectIA lleva ese concepto un paso más allá, incorporando inteligencia artificial para analizar automáticamente la información capturada y asistir a los inspectores en la toma de decisiones.

Cómo funciona InspectIA

La solución combina tres fuentes principales de información: aplicaciones utilizadas por inspectores municipales, herramientas de participación ciudadana e integración con cámaras ya instaladas en la ciudad.

A partir de imágenes y evidencias recopiladas por estos canales, los modelos de inteligencia artificial pueden identificar elementos presentes en la vía pública, estimar superficies ocupadas, detectar posibles incumplimientos normativos y generar borradores de informes técnicos para revisión humana.

La plataforma también puede integrarse con sistemas de habilitaciones, permisos y expedientes administrativos, permitiendo comparar automáticamente la ocupación detectada con las autorizaciones vigentes y priorizar aquellos casos que requieren intervención municipal.

El objetivo no es reemplazar a los inspectores, sino aumentar su capacidad operativa, reducir tareas repetitivas y acelerar los procesos de análisis y fiscalización.

Uruguay, entre los primeros casos de adopción de IA municipal

La selección de MuniDigital por parte del Ayuntamiento de Madrid coincide con el avance de iniciativas similares en Uruguay.

El viernes 5 de junio, durante el evento GovTech Conecta, impulsado por RIL y BID Lab, el intendente de Florida Carlos Enciso Christiansen presentó en el panel "Ciudades IA: La sorpresa de los Early Adopters" el plan de digitalización que el departamento impulsa junto a MuniDigital.

Ese plan proyecta incorporar soluciones de inteligencia artificial orientadas a la gestión de reclamos, la priorización de incidencias y la digitalización de servicios a la ciudadanía, posicionando a Florida como uno de los primeros casos de implementación de herramientas de IA de MuniDigital en Uruguay.

Presencia regional e internacional

MuniDigital desarrolla soluciones tecnológicas para gobiernos locales y provinciales en América Latina y Europa.

Actualmente trabaja con administraciones públicas de Argentina, Uruguay, Brasil, Ecuador y España, impulsando proyectos de transformación digital, gestión urbana, atención ciudadana, inspecciones y analítica de datos.

La selección por parte del Ayuntamiento de Madrid representa un nuevo paso en la expansión internacional de la compañía y una validación del potencial de las tecnologías desarrolladas en la región para resolver desafíos complejos de las ciudades más importantes del mundo.

Durante los próximos meses, la empresa trabajará junto al Distrito de Villaverde en la implementación y validación del piloto, cuyos resultados serán presentados al finalizar el programa.