Uruguay lanza su primera app para registrar trombosis: mirá cómo funciona

La trombosis puede comenzar con un dolor leve en la pierna o con dificultad para respirar. Sin embargo, muchas veces no da señales y se forma en silencio, viajando por la sangre hasta convertirse en una amenaza grave. Cuando finalmente se detecta, puede ser demasiado tarde para actuar. A nivel mundial, una de cada cuatro personas muere por causas vinculadas a esta condición, pero sigue siendo un problema poco visible en la agenda pública.

El planeta pone el foco en la trombosis cada 13 de octubre, durante el "Día Mundial de la Trombosis", una campaña global impulsada desde 2014 por la International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH). La iniciativa busca generar conciencia sobre los factores de riesgo, los síntomas y las posibilidades de prevención. Según datos de la campaña World Thrombosis Day, en Estados Unidos y la Unión Europea se registran entre 300.000 y 370.000 muertes anuales atribuibles a la enfermedad. En Uruguay, mientras tanto, no existe un día nacional que visibilice la problemática.