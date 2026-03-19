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Meta pagará hasta US$ 3.000 por mes a creadores de contenido

La compañía lanzó Creator Fast Track, un programa orientado a creadores que ya tienen audiencias en Instagram, TikTok o YouTube, con el objetivo de que comiencen a publicar en Facebook

19 de marzo de 2026 14:35 hs
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Meta ha anunciado un nuevo programa para los creadores de contenido que se hayan consolidado en otras plataformas y quieran impulsar su trabajo en Facebook, a los que promete impulsar el alcance de sus videos y pagos mensuales de al menos 1.000 dólares al mes.

Creator Fast Track pretende ayudar a los creadores de contenido consolidados en otras plataformas a crecer en Facebook, donde no solo promete mayor visibilidad para sus 'reels' elegibles, sino también pagos garantizados durante tres meses.

Para poder participar, deben ser creadores de contenido en Instagram, TikTok o YouTube y contar con un número mínimo de seguidores en al menos una de estas plataformas. Según explica la compañía en un comunicado, si tienen 100.000 seguidores, pueden ganar 1.000 dólares al mes, o 3.000 dólares mensuales si superan el millón de seguidores.

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Este pago fijo puede complementarse con lo que ganen dentro del programa de monetización de contenido de Facebook, que paga a los creadores por todos los formatos elegibles: ideos cortos y largos ('reels'), Stories y publicaciones de fotos y texto.

Meta asegura que el número de creadores que ganan más de 10.000 dólares anuales en Facebook ha crecido más del 30 por ciento en el último año. El formato más popular es el de los 'reels', que el año pasado acaparó el 60 por ciento del total de pago de Facebook a creadores.

La compañía también ha incidido en la importancia del contenido original, y por ello ha afirmado que harán "aún mayor hincapié en recompensar a los creadores de contenido original por generar mayor interacción, mayor tiempo de visualización y visualizaciones cualificadas".

Esta intención se complementa con nuevas métricas que permitirán a los creadores seguir el rendimiento de su contenido, como la visualización cualificada del contenido que puede optar a ingresos, la tasa de ganancias y las visualizaciones no cualificadas.

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