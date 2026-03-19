La fiebre por la IA ya golpea al bolsillo: subió el precio de celulares en Uruguay y advierten más aumentos en el año

Cuando usás tu celular, sin saber, utilizás dos tipos de memoria: una que trabaja en el momento y otra que guarda la información a largo plazo. La primera es la memoria DRAM , que permite que las aplicaciones funcionen mientras las estás usando, que puedas pasar de una a otra sin que se recarguen y que el sistema responda con rapidez. Es un espacio de uso inmediato y su contenido desaparece cuando apagás el dispositivo.

La segunda es la memoria NAND Flash , que se encarga de almacenar todo lo que queda en el teléfono: fotos, videos, aplicaciones y documentos. A diferencia de la anterior, conserva la información aunque el celular se apague y es la que define la capacidad del equipo, medida en gigabytes.

Esas memorias se están usando para entrenar modelos de inteligencia artificial, una tecnología que hoy concentra una parte creciente de la demanda de estos chips. Las empresas que desarrollan estos sistemas los necesitan para mejorar la velocidad de procesamiento de datos y para almacenar grandes volúmenes de información.

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Como esos componentes se volvieron un insumo cada vez más demandado y escaso, su precio empezó a subir en el mercado internacional. Ese movimiento ya impacta en el valor de los smartphones en el mundo y Uruguay no es la excepción.

Según datos de la firma analista Counterpoint Research, los precios de la memoria prevé un incremento de entre 40% y 50% en los primeros tres meses del año, al que se sumaría un nuevo ajuste de 20% hacia fines de junio. Eso fue informado por El País de Madrid en el marco del Mobile World Congress.

Qué se está viendo en Uruguay

En diciembre de 2025, El Observador advirtió que los precios de los celulares podían aumentar. Según explicaron fuentes del sector, ese escenario se terminó confirmando en los meses siguientes.

Tristán Larcade, socio de Market.com.uy, una compañía con 45 puntos de venta en todo el país, describió el comportamiento reciente del mercado. “Todos están subiendo precios principalmente en gama baja”, señaló.

El empresario agregó que los ajustes no se dan de forma uniforme entre marcas. “De todos modos, no todos suben precios en forma pareja” y “Hay marcas con más urgencia que otras...”, indicó.

En un análisis complementario, Larcade sostuvo: “Las que sacan provecho de esta situación y mantienen precios mejorando sus ventas son las marcas más alternativas que en teoría tienen menos capacidad de negociación con sus proveedores. Actualmente las ventas de teléfonos de estas marcas están subiendo en forma muy marcada.”

Otras fuentes del sector coincidieron en que los precios continuarán en alza en los próximos meses, en línea con la presión internacional sobre los componentes.

A modo de ejemplo, según información publicada en tiendas uruguayas y relevada por El Observador, el Redmi A5 4GB/128GB registró un aumento de 16% entre agosto y la actualidad, de acuerdo a precios analizados en distintos momentos en la tienda oficial de la compañía.

En otra tienda de tecnología, el Honor X5c 128GB 4GB pasó de $ 5.134 el 12 de noviembre a $ 5.789 en la actualidad. Eso implica una suba de $ 655, equivalente a 12,8% en pesos.

Una de las tiendas autorizadas a vender productos Apple en Uruguay confirmó esta versión y agregó que los aranceles de Estados Unidos también están aumentando los precios en Uruguay.