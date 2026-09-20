Científicos anticipan una "oceanización" que podría dar lugar a un nuevo continente

Un estudio publicado en Nature Communications analizó la evolución de la Zona de Rift de Turkana , ubicada entre Kenia y Etiopía , y encontró evidencias de que la corteza terrestre en esa región atraviesa una etapa avanzada de estiramiento.

La investigación, realizada por Christian M. Rowan , de la Universidad de Columbia y del Lamont-Doherty Earth Observatory, junto a Folarin Kolawole, Anne Bécel, Paul Betka y John Rowan , advirtió que el proceso geológico podría extenderse durante millones de años, dando lugar a una futura ruptura continental en el este de África .

El estudio publicado en Nature Communications analizó la estructura profunda de la Zona de Rift de Turkana , una región integrada al Sistema de Rift de África Oriental. Para reconstruir su evolución tectónica, los investigadores utilizaron datos sísmicos de alta resolución, información de perforaciones y observaciones realizadas en el terreno.

Uno de los principales resultados fue la identificación de una corteza continental de aproximadamente 13 kilómetros de espesor en el eje del rift , frente a valores superiores a 35 kilómetros en los sectores laterales. Esta diferencia muestra que la deformación se concentra en una franja específica y corresponde a la fase conocida como necking, caracterizada por el adelgazamiento progresivo de la corteza.

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La investigación estima que el estrechamiento comenzó hace aproximadamente 4 millones de años. Según los autores, esta transformación también favoreció la acumulación de sedimentos que contribuyeron a preservar el importante registro fósil de la evolución humana característico de la región.

El necking constituye una fase previa a la ruptura continental. Si la separación continúa, puede producirse la oceanización, instancia en la que la corteza se quiebra, el manto asciende y comienza a formarse material oceánico. A una escala de millones de años, este mecanismo podría generar una nueva cuenca y aislar el este de África del resto del continente.

Zona de Rift de Turkana

El trabajo no estableció cuándo podría ocurrir una eventual separación. "Las velocidades actuales son lentas", explicaron los investigadores, insistiendo en que la ruptura no sería inminente.