Con menos asados pero con expectativas por señales de Lacalle Pou, blancos preparan el 2026

Con el Parlamento en receso , los dirigentes políticos suelen aprovechar el verano , como miles de uruguayos, para irse a descansar a los balnearios del este. Disfrutar del calor, hacer playa y desconectar de la rutina como forma de recargar energías para el año.

Esa coincidencia en lugares suele favorecer la realización de asados descontracturados y sin horario de finalización entre dirigentes de diversos sectores en los que comparten perspectivas, hacen autocríticas y proyectan el futuro.

Sin embargo, este 2026 ha sido un poco diferente para los blancos , ya que algunos de los clásicos encuentros no se realizaron -o fueron más sociales que políticos- y primaron algunas reuniones mano a mano en Punta del Este pero también en La Paloma .

VISAS "Mandamos muchos mensajes a la Casa Blanca", aseguró embajador de EE.UU. en Uruguay tras reunión con Orsi por visas

“Viene mucho más tranquilo que otros años” , señaló un dirigente, mientras que otro consideró que no está siendo como 2025 o 2024 donde los asados se sucedían para preparar la campaña o hablar sin tapujos sobre la derrota electoral.

Uno de los que hubo fue protagonizado por los senadores Sebastián Da Silva y Martín Lema. Se dio en La Paloma y fue inmortalizado con una foto que el legislador de Alianza País subió a sus redes sociales. “Siendo amigos vamos a tener un mejor Partido Nacional”, escribió Da Silva tras el asado.

El mensaje simbolizó un acercamiento tras la disputa que tuvieron en 2024 Alianza País y Aire Fresco por ser los sectores más votados de los nacionalistas. La batalla fue ganada por la 40, pero tras competir por la Intendencia de Montevideo, Lema se abrió de Aire Fresco y está configurando un nuevo sector, el cual presentará formalmente este año, pero que seguirá votando bajo el número 404.

Esa “barra” está integrada entre otros por el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, los diputados José Luis Satdjian, Juan José Olaizola, Pablo Costenla y Fabricio Núñez, y el exministro Nicolás Martinelli, y también hizo un asado propio en La Paloma, donde además se encontraron mano a mano Umpiérrez y da Silva.

En Punta del Este, en tanto, el senador Rodrigo Blás suele organizar un asado para los principales dirigentes del Herrerismo pero esta vez decidió cambiar e hizo un evento que fue “más social que político”. “Fue de amigos, no de política. La que hace habitualmente todavía no la ha hecho”, contó un participante.

El diputado del departamento, Federico Casaretto, también proyectaba hacer un asado con los legisladores y dirigentes que estuvieran “en la vuelta” pero hasta el momento no han coordinado por la dispersión que hay. Casaretto sí estuvo este viernes con Luis Lacalle Herrera.

Electo el nuevo directorio y concluida la autocrítica, un asunto que se coló en todas las conversaciones es la posibilidad de que Luis Lacalle Pou vuelva a candidatearse en 2029.

El expresidente se retiró de las discusiones coyunturales este año, aprovechó a viajar y disfrutar de su familia, pero ha seguido de cerca la actualidad, intercambiando con legisladores acerca de lo que ocurre en el Parlamento y en algunos directorios de empresas públicas.

De hecho, su único diálogo con la prensa se produjo luego que el gobierno anunciara la rescisión del contrato con Cardama. Lacalle Pou dio su parecer en el directorio y dijo que al presidente lo habían “arrastrado” a una operación política.

Dirigentes consultados señalaron que no ha dado señales de modificar esa conducta aunque valoraron que esté yendo a todas las actividades partidarias, como la del 2 de enero en homenaje al general Leandro Gómez por su defensa de Paysandú. También había estado en el homenaje a Aparicio Saravia en Masoller y en un encuentro de jóvenes, entre otros.

Lacalle Pou estuvo por Punta del Este los primeros días de enero e incluso participó de un almuerzo en el que estuvo su padre Lacalle Herrera y el expresidente español José María Aznar.

Los sectores largan

Más allá de que no hayan habido tantos asados, los principales sectores blancos están preparando eventos de lanzamiento del año en los que harán una evaluación del primer año del gobierno, pero también de su rol como opositores.

El primero en organizar uno será el Herrerismo, que hará su encuentro anual el sábado 24 en Casa Bahía en La Paloma. La tradición la arrancaron Luis Alberto Lacalle Herrera, Jaime Trobo y Luis Alberto Heber en la casa de José Carlos Cardoso en 1996 pero con Lacalle Pou el evento creció hasta tener la participación de todos los otros sectores que lo apoyaban.

El de este sábado tendrá como novedad la participación de Lema, que tiene sinergia y cercanía con el sector aunque abrió uno de forma independiente. Los dirigentes del Herrerismo están armando la plataforma pero buscarán trascender con los mensajes como opositores pero también con propuestas.

Al día siguiente, el sábado 25 quienes se reunirán serán los integrantes de Alianza País. El encuentro será en Atlántida y participarán dirigentes de todo el país además de alcaldes e intendentes.

Por último, Aire Fresco, que está en reconfiguración tras la salida de Lema y el pasaje de Álvaro Delgado a la presidencia del directorio, proyecta realizar un encuentro el 7 de febrero.