"Te cagan a mentiras": la indignación de Sergio Markarian sobre el "oscurantismo" en la selección uruguaya de Marcelo Bielsa tras el retiro de Cavani

Luego, Markarian habló sobre la “falta de información” en la selección uruguaya como también a nivel de clubes.

“Estamos siempre en estos tiempos modernos de la lucha entre la información y la transparencia versus la falta de información y el oscurantismo, estamos en esa la lucha de que es difícil opinar porque corres el riesgo de decir algo y que la falta de información te haga cometer errores”, señaló

“No sé qué es lo que se habló, no sé qué es lo que se dijo, cuál es la línea de la conducción. No sé lo que pasa”, dijo. “Por eso yo siempre prefiero la transparencia. Porque la transparencia permite en primer lugar que todos sepamos lo que está pasando y eventualmente reconocer si uno comete un error, pide disculpas y sigue adelante”.

En ese sentido, comentó: “Llevamos al Preolímpico 23 jugadores de los cuales nueve eran delanteros. ¿Han escuchado una explicación de eso?”.

“Si no te dan información, es difícil. Veo que estamos viviendo un tiempo de muy poca información. Pero no lo digo por el caso este de la selección uruguaya, lo digo porque todo el mundo está tratando de ocultar y cuando más ocultas, mejor, más cómodo”, sostuvo.

Lo que dijo Sergio Markarian sobre el retiro de Edinson Cavani

Consultado a la salida de Cavani, siguió en esa línea. “Uno entra en sospechas de la forma de la conducción”, dijo.

0028321956.webp Edinson Cavani: A pesar de ser uno de los jugadores más importantes, quedó en el puesto 17 de la lista con 19.175 puntos

“No es que quiera enfrentarme al poder, pero he tratado de colaborar desde mi lugar bien humilde, con algunas propuestas y proyectos que he hecho llegar a los neutrales (de la AUF) de hace un tiempo atrás y terminó alejándome del poder porque se ve que no me quieren y entonces uno se aleja”, comentó.

Markarian reiteró su opinión sobre los jugadores que dejaron la selección, Cavani y anteriormente Matías Vecino. “Yo creo que los retiros tienen que ver con la seguridad de que no van a ser utilizados”.

El entrenador nuevamente fue consultado por la salida de Cavani y le comentaron que, según fuentes de la AUF, el delantero como mínimo tenía grandes posibilidades de estar convocado para la Copa América.

“Oscurantismo de vuelta”, dijo Markarian. “No puede ser, una cosa es ocultar y otra que te caguen a mentiras. Ya estoy podrido de esto, la verdad que no lo paso, no logro tragarlo. No me gusta como están las coas, pero bueno, es lo que hay”, señaló.