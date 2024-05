Copa Libertadores: ¿cuánto cobra Peñarol por clasificar a octavos y cuánto lleva recaudado?

A esta cantidad hay que sumarle US$ 3.000.000 por haber participado en la fase de grupos y US$ 1.320.000 por los cuatro partidos ganados en esa instancia.

Rosario Central's goalkeeper Jorge Broun fails to stop Penarol's midfielder Leonardo Fernandez's goal during the Copa Libertadores group stage second leg football match between Uruguay's Peñarol and Argentina's Rosario Central at the Campeon del Siglo Sta Jorge Broun frente a Leo Fernández en Peñarol vs Rosario Central Foto: AFP

Conmebol abona US$ 330.000 a cada equipo por partido ganado.

Peñarol le ganó los dos partidos a Caracas de Venezuela, 5-0 de local y 1-0 de visitante, venció 2-0 a Atlético Mineiro y 2-1 a Rosario Central, ambos partidos en el Campeón del Siglo.

En total el carbonero recaudó hasta el momento US$ 5.570.000.

La racha negativa de Peñarol cuando empezó la Copa Libertadores

En el comienzo de la presente edición de Copa Libertadores, Peñarol era el único equipo uruguayo que no había ganado un solo partido desde que Conmebol decidió, en 2023, darle un premio económico por partido ganado en la fase de grupos de sus torneos internacionales.

En ese momento el aurinegro tenía una racha de siete derrotas consecutivas por torneos internacionales, que rompió el 10 de abril con el triunfo ante Caracas.

Hasta ese momento Nacional había acumulado US$ 1.230.000, Danubio US$ 315.000, Liverpool US$ 300.000, Racing US$ 115.000 y Peñarol US$ 0, de acuerdo a un informe de Referí.