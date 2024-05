"Duele, me voy con mucha bronca": lo que "sorprendió" de Peñarol y el Campeón del Siglo a "Fatura" Broun

Además, cuestionó el piso del Campeón del Siglo. “Y después, el campo de juego no estaba en las mejores condiciones, eso también me sorprendió mucho. No digo que haya influido en el resultado pero sí se jugó de otra manera y no de la que pretendíamos”.

Embed "ORGULLOSO DEL PLANTEL, CREO QUE FUE UN POCO INJUSTO EL RESULTADO... ME SORPRENDIÓ LA PASIVIDAD DE PEÑAROL". Fatu Broun analizó la eliminación Canalla de la #Libertadores tras caer ante Peñarol en Montevideo.



“Duele, me voy con mucha bronca”, sostuvo Broun, que ya piensa en lo que se le viene a Rosario Central: la Copa Sudamericana en el segundo semestre. “Seguimos en competencias internacionales, a partir del semestre que viene seguimos jugando copa y a pensar en el domingo que tenemos que jugar un partido importante en casa”.