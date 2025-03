La defensa de Sebastián Abreu al presidente de Conmebol Alejandro Domínguez tras sus polémicas declaraciones; mirá lo que dijo

“Y los decís porque fue nuestra naturalidad de nuestras épocas. En nuestras épocas no existía la palabra bullying por ejemplo, que ahora está totalmente instalada. Hay cosas que se han ido corrigiendo muy bien, pero hay otras que a veces también tenemos que entender el contexto, y no estar esperando el pelo al huevo para tergiversar o malinterpretar un comentario", sostuvo.

"En este caso, uno que conoce claramente el desarrollo en Conmebol y todo lo que Alejandro ha realizado de excelente trabajo y beneficio para el futbol sudamericano, es impensado que el comentario tuviera una maldad. Somos de la época en la cual los dichos los teníamos siempre arriba de la mesa, sin querer ofender o lastimar a nadie", agregó el Loco.

Además, señaló: "También entiendo que hoy en día el futbol tiene sus intereses, y no siempre entendés de que esa persona le haya dado real sentido al comentario y que lo aproveche por interés para poder caerle a un puesto tan importante como es el de presidente de la Conmebol".

"Pero no desenfocar por un comentario por el cual también él asumió que por ser el presidente de Conmebol no lo tiene que realizar, pero que no tiene ningún tipo de maldad, desenfocar todo lo muy bueno y la excelente labor que ha generado para nuestro futbol en nuestro continente", concluyó.

Las declaraciones de Domínguez sobre Tarzán, el personaje de ficción, y Chita, su mona que lo acompañaba, no cayeron nada bien en Brasil, donde suelen denunciar casos de racismo en el fútbol y muchas veces son por gestos de monos de hinchas en las tribunas.

20250317 FBL - CONMEBOL - LIBERTADORES - SUDAMERICANA - DRAW CONMEBOL President Paraguayan Alejandro Dominguez delivers a speech during the draw for the group stage of the Copa Libertadores and Copa Sudamericana at Conmebol's headquarters in Luque, Paragu

Alejandro Domínguez

Foto: Daniel Duarte / AFP