¿Lo invitó a pelear? El cruce del uruguayo Maximiliano Falcón con el chileno Paulo Díaz en Colo Colo vs River Plate, luego de ser expulsados

El Cacique chileno, ganador de la Copa Libertadores en 1991, recuperó terreno tras un mejor inicio de River Plate y al menos pudo dejar en tablas el partido.

El defensor Germán Pezzella en el minuto 43 abrió el marcador para los Millonarios, y Colo Colo logró igualar en el 61, por medio de un disparo de Carlos Palacios.

"Es un resultado favorable para nosotros (...) contra un muy buen equipo y nos vamos con un empate. Todo se define en nuestra casa, con nuestro público", aseguró el técnico de River, Marcelo Gallardo.

El entrenador rival, Jorge Almirón, consideró que sus dirigidos "merecían" el triunfo y se mostró "conforme" con la igualdad, pese a que en una semana definirá la llave en el siempre difícil Monumental de Buenos Aires.

Brazilian referee Raphael Claus gestures during the Copa Libertadores quarter-final first leg football match between Chile's Colo Colo and Argentina's River Plate at the Monumental David Arellano stadium in Santiago, on September 17, 2024. Rodrigo ARANGUA

El juez Raphael Claus y Maxi Falcón

AFP