"Nos gobierna a todos los cristianos": el destacado entrenador uruguayo que felicitó a los peruanos por el nuevo Papa León XIV en su conferencia de Copa Libertadores; mirá el video

En ese sentido, destacó a los peruanos “porque hay alguien que optó por la ciudadanía peruano, trabajó mucho tiempo aquí, y hoy es el Papa y nos gobierna a todos los cristianos”.

“Así que felicidades a los peruanos”, señaló el DT, de reconocida fe católica.

Universitario de Deportes fracasó este jueves en su misión de abandonar el último puesto del Grupo B de la Copa Libertadores al empatar en Lima 1-1 con Independiente del Valle, que se ha quedado con el mal sabor de boca por no poder seguir el paso al líder River Plate.

Universitario's Uruguayan head coach Jorge Fossati gestures next to a referee during the Copa Libertadores group stage first round football match between Peru's Universitario de Lima and Ecuador's Independiente del Valle at the Monumental "U" Marathon sta

Jorge Fossati, DT de Universitario

Foto: AFP