¿Qué equipos ya están en octavos de final de la Copa Libertadores? Mirá los clasificados hasta el momento, cómo están los bombos y cuándo es el sorteo

El martes 27 se jugará la sexta y última fecha, en la que River será nuevamente local ante Universitario, mientras que Independiente del Valle será anfitrión en Quito del Barcelona.

Atlético Nacional, por su parte, se vio favorecido por la victoria 2-0 de Inter de Porto Alegre en Montevideo frente a Nacional, por la quinta fecha del Grupo F.

Ese resultado eliminó al bolso uruguayo de la Copa y aseguró el pase del elenco colombiano, bicampeón del torneo continental y que el miércoles derrotó 1-0 al Bahia de Brasil, en Medellín, para tomar el liderato de una llave caracterizada por su paridad e irregularidad.

La victoria en el Gran Parque Central de Montevideo, con goles de Ricardo Mathias (45) y Brian Aguirre (90+7), deja al Colorado gaúcho bien posicionado para pelear el liderato del grupo, que podría asegurar cuando reciba a Bahia el 28 de mayo.

Atlético Nacional es primero con 9 puntos, Inter lo persigue con 8, Bahia tiene 7 y Nacional de Montevideo, que será local ante el cuadro colombiano también el día 28, es colista con 4.

En el caso de Libertad, la clasificación llegó como escolta del líder Sao Paulo en el Grupo D, gracias al triunfo 2-0 de Talleres en Córdoba sobre Alianza Lima. El Gumarelo había hecho su parte el miércoles al igualar 1-1 con el Tricolor paulista en el Morumbi.

La T firmó su primera victoria en la llave en cinco fechas con goles de Rubén Botta a los 23 minutos y Valentín Depietri a los 38.

Sao Paulo, tricampeón de la Copa, consiguió el miércoles el primer boleto de la llave para los octavos y es líder sólido con 11 puntos. Libertad es segundo con 8.

Talleres y Alianza Lima son tercero y cuarto con 4 unidades.

La sexta fecha del sector contempla los partidos Sao Paulo-Talleres en Brasil y Libertad-Alianza Lima en Asunción, ambos previstos el día 27 de este mes.

Tricampeón de la Copa y dueño de una chequera multimillonaria, Flamengo respiró aliviado este jueves en el Maracaná y evitó una deshonrosa eliminación prematura al vencer 2-0 a Liga de Quito.

Leonardo Ortiz (10) y Luiz Araujo (54) se encargaron de los goles del 'Fla'.

El resultado apretó el Grupo C, que definirá sus clasificados en la última fecha, el 28 de este mes, cuando se encuentren el 'Mengão' y el Deportivo Táchira en Rio de Janeiro y Liga de Quito reciba a Central Córdoba en la capital ecuatoriana.

El argentino Central Córdoba, en su histórica primera participación en la Libertadores, es líder de la zona con 11 puntos. Flamengo y Liga tienen 8, mientras que el colista Táchira continúa en cero.

En la misma jornada, Palmeiras ratificó su condición de gran favorito al título al derrotar 2-0 a Bolívar en Sao Paulo y alcanzó los 15 puntos en cinco fechas del Grupo G.

El 'Verdão', clasificado a los octavos desde la cuarta fecha, volvió a mostrar su poderío ofensivo imponiéndose a la Academia paceña con goles de Murilo (6) y el uruguayo Facundo Torres (12).

Palmeiras' Uruguayan defender #22 Joaquin Piquerez (2nd L) celebrates with teammates after scoring a penalty during the Copa Libertadores group stage first round football match between Peru's Sporting Cristal and Brazil's Palmeiras at the Nacional stadium

El festejo de Palmeiras con Joaquín Piquerez y Facundo Torres

