Combo alcista para el mercado ganadero y destaque para un precio de exportación que se arrima al récord

Se faena a todo vapor

La faena sigue a toda máquina. El último dato marcó un máximo en 18 meses con 57.717 vacunos, 10 mil cabezas (22%) más que en misma semana del año pasado, con un mercado internacional pujante.

Precio de exportación en el techo

El precio de exportación se acerca a los máximos históricos alcanzados en Uruguay.

La semana pasada fue de US$ 5.530 por tonelada, de acuerdo a los datos primarios del Instituto Nacional de Carnes (INAC), y el promedio de los últimos 30 días llegó a US$ 5.073 por tonelada, el mejor valor desde setiembre de 2022.

Hay un factor cuota 481, con un destacado crecimiento en los envíos a la UE en los primeros días de mayo.

Mercado de reposición de ganado

La reposición consolidó la baja en los valores para algunas categorías en precio por kilo, pero el mercado sigue demandado, como se vio en los remates por pantalla de esta semana.

“La reposición muy firme en todas las categorías” a pesar de haber tenido un ajuste en los precios, subrayó Sánchez.

En Plaza Rural los terneros promediaron US$ 2,82 por kilo, 3,3% abajo del remate anterior. El promedio al bulto entre los terneros generales se mantuvo firme con US$ 545.

En Pantalla Uruguay cayeron un centavo frente al remate anterior a US$ 2,83 por kilo, y US$ 500 al bulto.

El panorama en los ovinos

En ovinos, hay cuadrillas kosher en alguna planta frigorífica que está dando firmeza a la salida de las carcasas más pesadas.

“A la hora de vender el mercado está mucho más rápido y con más cintura con esa carcasa pesada que antes estábamos con algún problemita para colocarla”, comentó el operador.

Sigue la caída en la faena de lanares, que la semana pasada fue de 5.933 ovinos, incluso por debajo a la de la semana del 1º de mayo.

Oferan y Las Piedras concentraron el 90% de la actividad y se sintió la ausencia de Frigorífico San Jacinto, concentrada en vacunos en periodo de cuota.

La faena semanal se situó 30% abajo del volumen registrado en misma semana del año anterior.

En lo que va del año la faena de lanares fue de 229.468 cabezas, 33% menos que las 341.438 de un año atrás.

Si bien el precio de exportación de la carne ovina cayó en la última semana a US$ 3.909 por tonelada, en los últimos 30 días alcanzó un destacado US$ 4.925 por tonelada. Y en lo que va del 2025 muestra un desempeño positivo, con un promedio anual de US$ 5.097, casi 40% arriba de igual periodo de 2024.