Exportaciones de carnes uruguayas, al borde de los US$ 1.000 millones en cuatro meses

Teniendo en cuenta el mismo período comparado y el total de las carnes embarcadas, ingresaron US$ 986,9 millones, un 19,4% más que lo obtenido hasta este momento del año en 2024.

¿Cuáles son los principales mercados demandantes de carnes y productos cárnicos de Uruguay?

USMCA invirtió US$ 372,2 millones (38% del total); China US$ 266,3 (27%) y completa el podio la Unión Europea con US$ 164,3 millones (17%), teniendo siempre en cuenta todas las carnes y los tres mercados principales.

¿Qué valor se obtiene por la carne vacuna que es lo que más se exporta?

El denominado Ingreso Medio de Exportaciones (IMEx) para la carne bovina establece que en lo que va del año se obtuvo un valor promedio de US$ 4.750 por tonelada (peso canal), lo que significa un 18,2% más que en el mismo período del año pasado.

¿Qué datos hay sobre colocaciones de carnes bovinas que explican casi el 83% de las divisas obtenidas?

Se embarcaron 126.139 toneladas peso embarque a cambio de US$ 817,5 millones (un 20,1% más que en el mismo segmento de 2024) y un valor medio por tonelada peso embarque de US$ 6.482.

Últimos 10 años y todos los productos

Exportaciones (peso embarque)

2024, 681.827 toneladas

2023, 701.651 toneladas

2022, 695.272 toneladas

2021, 721.357 toneladas (récord)

2020, 533.927 toneladas

2019, 560.003 toneladas

2018, 562.274 toneladas

2017, 536.497 toneladas

2016, 506.603 toneladas

2015, 454.564 toneladas

2014, 447.052 toneladas

Exportaciones (millones de dólares)

2024, US$ 2.571,4

2023, US$ 2.667,7

2022, US$ 3.210,7 (récord)

2021, US$ 3.046,8

2020, US$ 1.936,3

2019, US$ 2.186,5

2018, US$ 2.016,6

2017, US$ 1.857,1

2016, US$ 1.741,3

2015, US$ 1.749,4

2014, US$ 1.849,9

¿Cómo sigue?

La próxima actualización de datos la harán los profesionales del INAC durante la semana que comenzará el 12 de mayo.

El dato

En la última semana medida, que fue del 27 de abril al 3 de mayo, Uruguay exportó 5.950 toneladas peso canal por US$ 30.016.000 a un valor medio de US$ 5.045 por tonelada.