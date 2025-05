Los productores de arroz cierran la cosecha con una alegría y a la vez un problema importante

Los 500 productores que desarrollan el cultivo elevaron el área cultivada 23%, con base sobre todo en dos datos positivos: un precio por el grano que hasta setiembre de 2024 fue muy atractivo y la adecuada disponibilidad del insumo agua para abastacer a las chacras.

Desafío: mucho arroz por vender

Ese logro nuevamente destacado en las chacras, un volumen récord que se añade a la calidad tradicional del grano local, tiene un costado desafiante para la agroindustria arrocera local: vender mucho arroz en un momento en el que los vientos soplan en contra en el mercado internacional.

Se ha vendido un 15% del arroz nuevo con un precio que está un 40% por debajo del que había hace un año.

"Es un escenario complicado, de precios a la baja", admitió O'Brien.

Hasta el momento las ventas de arroz industrializado han sido a mercados en Europa y hubo partidas de arroz cáscara hacia México y Costa Rica.

Existen, en el corto plazo, expectativas puestas en concretar comercialización hacia esos y otros destinos en Centroamérica, sobre todo para arroz paddy (con cáscara).

1605743174532.webp El arroz, en un año problemático para muchos, cierra una zafra óptima. Juan Samuelle

Precio definitivo de la zafra 2023/24

Esta semana los productores y la industria acordaron el valor definitivo para el arroz producido en la zafra 2023/24. Quedó en US$ 17,05 por bolsa de 50 kilos de arroz sano, seco y limpio, puesto en boca de recibo, con un premio de US$ 1,8 por bolsa para arroz de la variedad INIA Tacuarí y uno de US$ 0,725 por bolsa para el arroz INIA Olimar.

En las negociaciones participaron representantes de la ACA y de las industrias Saman, Coopar, Casarone Agroindustrial y Adeco Agro.

Ese valor acordado está US$ 0,10 por debajo del que se había fijado como provisorio el año pasado. Y, dado el panorama señalado, cuando en pocas semanas se establezca un valor provisorio para el arroz que se sigue cosechando se espera un ajuste con relación a esos valores.

O'Brien explicó que el valor provisorio (US$ 17,15) se acordó en 2024 cuando se había comercializado el 40% de la producción a valores en suba y excepcionales. Luego, en julio y agosto, se vendió parte del 60% restante también a valores buenos. No obstante, luego de setiembre -consecuencia sobre todo de la apertura del gobierno de India a exportar su producción- los valores comenzaron a descender e incluso eso sucedió en forma brusca cuando Uruguay tenía algo más del 20% del arroz por colocar. Esa adversidad ameritaba una baja equivalente a US$ 0,20 por bolsa, pero se acordó con la industria hacerlo por la mitad de ese monto, con base en diversos ajustes.

"Para ser gráficos, esa baja de 10 centavos implica que un productor con un rendimiento medio nacional en 9.000 kilos, que son 180 bolsas, tenga una caída de ingreso de US$ 18 por hectárea, para el cierre de la zafra pasada", detalló el presidente de la gremial de productores arroceros.

DSC05742.JPG Arroz cáscara listo para ser remitido a los complejos industriales. Juan Samuelle

Los récords del arroz en Uruguay